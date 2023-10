Only Murders in the Building: ci sarà una quarta stagione?

Hulu ha confermato la quarta stagione della serie tv giallo/comedy Only Murders in the Building. La notizia è arrivata nello stesso momento in cui è stato svelato il finale della terza stagione con un nuovo omicidio da risolvere.

I protagonisti, Charles Haden-Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez), sono tre inquilini, inizialmente estranei tra loro, che vivono in un palazzo chiamato Arconia situato a New York. Dopo la scoperta di un’orribile morte avvenuta nel loro edificio, sospettano che si tratti di un omicidio e si uniscono per indagare sull’accaduto, scoprendo di condividere la stessa passione per il true crime. Mentre cercano di scoprire cosa sia avvenuto, per documentare il caso, decidono di iniziare a registrare un podcast che chiameranno proprio Only Murders in the Building.

Oltre ai tre attori principali, nella terza stagione sono entrati a far parte del cast attori del calibro di Paul Rudd, nei panni della vittima dell’omicidio Ben Glenroy, Jesse Williams (ex star di Grey’s Anatomy) che interpreta Tobert, il quale intraprende una storia d’amore con Mabel e infine, l’attrice pluripremiata agli Oscar Meryl Streep, nei panni di Loretta che invece ha una storia d’amore con Oliver. Non resta che chiedersi quali novità porterà la nuova stagione e se ci saranno new entry nel cast.