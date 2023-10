Silent Hill Ascension: l’elenco di Google Play rivela la data di lancio

Il lancio di Silent Hill : Ascension è previsto per il 31 ottobre 2023. Mentre la “serie in streaming interattiva” debutterà ufficialmente quest’anno, un elenco di Google Play aggiornato lunedì riporta la data di lancio di fine ottobre e l’anteprima mondiale prevista in Italia alle 03:00. Di seguito l’annuncio:

Silent Hill: Ascension verrà lanciato il 31 ottobre. Ascolta l’anteprima mondiale dal vivo alle 21:00 ET / 18:00 PT.

Secondo lo sviluppatore Genvid Technologies, l’applicazione offre:

Un mix unico di spettacolo in streaming e videogioco in cui il pubblico può influenzare l’esito dei personaggi, dei mondi e delle storie che ama. La serie segue diversi personaggi principali provenienti da luoghi di tutto il mondo tormentati da nuovi e terrificanti mostri di Silent Hill. In agguato nell’ombra, questi mostri minacciano di consumare le persone, i loro figli e intere città mentre vengono trascinati nell’oscurità sia da recenti omicidi che da sensi di colpa e paure a lungo repressi. Unisciti a questo viaggio coinvolgente mentre le tue decisioni danno forma alla storia, portando a avvincenti momenti di redenzione, sofferenza o dannazione.

Inoltre, Silent Hill: Ascension presenterà “scene di storie quotidiane dal vivo in cui ogni giorno è diverso dall’ultimo in base alle tue azioni e alle decisioni del pubblico”. Ascension è uno dei numerosi progetti di Silent Hill attualmente in sviluppo. Lo sviluppatore Medium Bloober Team sta lavorando al remake di Silent Hill 2, mentre Silent Hill Townfall è in sviluppo presso lo studio scozzese NoCode e sarà pubblicato da Annapurna Interactive, e Silent Hill F è una “storia completamente nuova ambientata nel Giappone degli anni ’60 con una storia bellissima, ma allo stesso tempo mondo orribile”.

Il lancio di Silent Hill : Ascension è previsto per il 31 ottobre 2023. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.