Twinkly Candies Recensione: un tocco di magia in casa Twinkly

L’azienda italiana Twinkly ha deciso di fare le cose in grande, immettendo sul mercato il suo nuovo prodotto Twinkly Candies, nuova “corda” luminosa che definire magica sarebbe riduttivo! Le nuove luci da interno intelligenti sono pronte ad entrare con prepotenza nelle case di tutti, avendo dallo loro parte molteplici funzioni quali decorazioni per feste e per il Natale, per le camere da letto (soprattutto dei bambini), ma possono essere funzionali anche per i content creator e gli streamer. Noi di GamesVillage abbiamo ricevuto uno dei modelli di Candies e dopo aver passato un po’ di tempo per capire il loro potenziale e il loro utilizzo, siamo finalmente pronti a dare il nostro giudizio su questo sistema luminoso.

Twinkly Candies: 200 luci a nostra disposizione!

Chi deciderà di acquistare Twinkly Candies avrà l’imbarazzo della scelta, dato che le luci si presentano con ben 4 forme diverse: stella (quella che mi è arrivata), perla, cuore e candela. Oltre alla forma dei LED luminosi, è possibile scegliere se acquistare il modello da 100 o 200 luci (a me è arrivato il modello da 200 luci). Ma cosa differisce Candies dagli altri modelli targati Twinkly? Candies hanno dalla loro parte un design leggero caratterizzato dall’assenza dell’alimentazione tramite presa elettrica, sostituita da un USB-C che rende il sistema luminoso completamente portabile. Le candies possono essere dunque utilizzate collegandole a dispositivi portatili quali smartphone e tablet (ma il consumo energetico è davvero alto), PC portatili e desktop tramite la già evidenziata connessione USB-C. Ovviamente, tramite adattatore elettrico (non presente nella scatola) possono essere utilizzati anche tramite le prese elettriche.

Per quanto riguarda i LED luminosi, parliamo di LED RGB che emanano una luminosità intensa, che ovviamente può essere regolata tramite la consueta APP Twinkly. La qualità delle luci è sempre al massimo e con estrema gioia posso affermare che tutti i 200 LED presenti funzionano senza alcuna riserva. Twinkly Candies è stato studiato bene, perché ogni “stellina” è stata distanziata di 6 centimetri l’una dall’altra, in modo tale da non far verificare accumuli di luci brutti da vedere una volta accesi. Inoltre, il modello da 200 LED è composto da 2 corde da 6 metri ciascuna (presumo ognuna con 100 luci sopra se la matematica non è un’opinione), con entrambe le corde che confluiscono nel cavo alimentatore USB-C. Dunque, dopo aver srotolato le 2 corde e le 200 luci, finalmente potrete accenderle e dare sfogo alla vostra creatività!

Una Candies per ogni occasione

Come detto in precedenza, Twinkly Candies può essere utilizzato in molteplici occasioni. In un primo momento le Candies possono sembrare destinate al solo Natale, come ornamenti per l’albero o per la casa, ma in realtà il sistema luminoso è stato pensato per accontentare più esigenze, a patto che venga utilizzato solo in ambienti interni e non per quelli esterni. Così come gli altri sistemi luminosi Twinkly da noi già utilizzati, anche le nuove Candies presentano un “controller” che propone alcuni effetti luminosi e colorazioni di default, che mediante il pulsante in dotazione possono essere cambiati a rotazione. In questa caso però non ci si può accontentare e l’APP Twinkly diventa non fondamentale, ma vitale.

Tramite l’apposita applicazione, scaricabile ovviamente presso gli store dei propri dispositivi mobile, è possibile accedere ad un’infinità di palette e animazioni che contano oltre 16 milioni di colori per creare un’atmosfera che si adatti alle vostre esigenze, che siano per la casa, per le decorazioni natalizie o per le vostre dirette streaming. Volete un rosso intenso? Potete averlo! Volete luci soffuse? Un clip e ci siamo! Volete un particolare effetto luminoso? Avete l’imbarazzo della scelta! Il risultato finale però sarà sempre lo stesso: pura magia!

Ma ciò che realmente differenzia Twinkly Candies dalle strisce LED Twinkly da noi provate in passato è la funzione della tecnologia di mappatura tramite la fotocamera dello smartphone che permette di creare degli effetti luminosi personalizzati che hanno dell’incredibile. Una volta mappate le Candies, in maniera digitale potrete selezionare le fonti luminose e con il semplice tocco del dito sarà possibile creare migliaia, se non milioni, di effetti diversi. Se proprio dobbiamo trovare un difetto legato a questa tecnologia, questo è rappresentato dalla mappatura non proprio perfetta quando dietro le Candies sono presenti troppe cose e non vi è uno sfondo completamente visibile. In alcune occasioni infatti la mappatura ha presentato dei problemi, o ha impiegato più tempo per essere completata. Dunque, assicuratevi di non installare le Candies su superfici che alle loro spalle presentano troppe cianfrusaglie!

Twinkly Candies sono pronte ad aggredire il mercato dei LED luminosi e dell’illuminazione in generale con una proposta accattivante, smart ed economicamente accessibile. Il modello di Candies che ho ricevuto presenta un prezzo di soli 69.99 euro: parliamo di un costo che sicuramente non rispecchia l’elevata qualità e il potenziale di questo prodotto, che come sottolineato più volte è destinato a ricoprire più funzioni nella vostra vita quotidiana.