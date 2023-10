Diablo IV: annunciata la data di uscita su Steam

Già a luglio, Blizzard Entertainment aveva annunciato che Overwatch 2 sarebbe arrivato su Steam e aveva confermato che sarebbe stato il primo di numerosi titoli Blizzard a fare quel salto. Ora, ad un altro dei giochi più importanti dello sviluppatore è stata annunciata una data di lancio per la piattaforma digitale di Valve. Durante l’ ultimo streaming di aggiornamento per sviluppatori di Diablo IV, lo sviluppatore Blizzard Entertainment ha annunciato che il gioco di ruolo d’azione arriverà su Steam. Il titolo verrà lanciato sulla piattaforma il 17 ottobre; è stata anche pubblicata una pagina Steam per il gioco. Inoltre, il 17 ottobre, la prossima Stagione di Diablo IV, la Stagione del Sangue, inizierà con un’ampia gamma di contenuti. Saranno disponibili una nuova serie di missioni, Poteri Vampireschi, 5 boss di fine gioco aggiuntivi e altro ancora. Di seguito sono elencati maggiori dettagli ed è disponibile anche l’ultima diretta live con il direttore di gioco Joe Shely, il direttore di gioco associato Joseph Piepiora, il progettista di gioco associato Antonio Watson e il direttore associato della community Adam Fletcher. Per una panoramica completa su tutto ciò che è in arrivo con la Stagione del Sangue, è disponibile il blog post dedicato. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.