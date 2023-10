Pick’Em sarà presente ai mondiali 2023 di League of Legends

Il Pick’em, realizzato da AWS, torna in azione per i Mondiali 2023, mettendo a disposizione dei giocatori nuove sfide grazie all’aggiunta del formato svizzero, e ricompense più ricche. Affidatevi alla vostra conoscenza degli eSport e alla vostra intuizione per prevedere vittorie e sconfitte delle squadre, accumulare punti e scalare la Classifica globale fino alla vetta. E per rendere ancora più intensa la competizione, fate squadra con gli amici usando le classifiche personalizzate. Inoltre, non perdetevi la classifica delle celebrità, in cui potrete confrontare le vostre previsioni con quelle dei volti più noti del mondo di League of Legends e oltre. Potete seguire le partite sul sito ufficiale qui.

La Sfera di cristallo è tornata ed è più grande che mai con modi divertenti di ottenere punti e ricompense. La Sfera di cristallo di quest’anno vi sfiderà ad analizzare ancora più approfonditamente il meta dei Mondiali, spingendovi a mettere alla prova i limiti delle vostre capacità divinatorie. Di seguito i dettagli:

Iniziate subito : 20 domande sulle previsioni per i Mondiali sono disponibili a partire dal 4 ottobre. Potete fare le vostre scelte fino all’inizio dei Mondiali . Avrete tempo per confermare le vostre selezioni per la Sfera di cristallo fino alle 21:15 CEST (le 21:15 in Italia) del 10 ottobre, orario di inizio della prima partita della fase di qualificazione.

: 20 domande sulle previsioni per i Mondiali sono disponibili a partire dal 4 ottobre. . Avrete tempo per confermare le vostre selezioni per la Sfera di cristallo fino alle 21:15 CEST (le 21:15 in Italia) del 10 ottobre, orario di inizio della prima partita della fase di qualificazione. Decidete il vostro destino : confermate le vostre scelte prima che il tempo scada. Fare affidamento sulla Moneta non vi farà recuperare le Sfere di cristallo mancate. Continuate a leggere per avere maggiori informazioni sulla Moneta, che potrebbe essere la vostra salvezza… o la vostra rovina.

: confermate le vostre scelte prima che il tempo scada. non vi farà recuperare le Sfere di cristallo mancate. Continuate a leggere per avere maggiori informazioni sulla Moneta, che potrebbe essere la vostra salvezza… o la vostra rovina. Raccogliete le ricompense: tornate dopo la finale dei Mondiali per vedere il vostro punteggio e ottenere ricompense in base ai risultati. La Sfera di cristallo offre un modo in più per ottenere ricompense, poiché queste, come i punti a cui sono collegate, sono separate dal Pick’em tradizionale.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.