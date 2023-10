The Sisters 2 Road to Fame è disponibile in formato digitale, ecco il trailer di lancio

The Sisters 2: Road to Fame, l’atteso sequel di “The Sisters: Party of the Year!”, è disponibile in formato fisico e digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e in formato digitale su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Partite all’avventura, in solitaria o con gli amici, in questo nuovo Party Game open-world sviluppato da Balio Studio ispirata all’universo frizzante e colorato della serie a fumetti di successo “The Sisters”, dove le idee creative si alternano a quelle più folli. Trovate qui sotto il trailer di lancio. Di seguito una panoramica del gioco:

I giocatori potranno partire all’avventura, da soli o con gli amici, in questo nuovo Party Game open world e godersi una storia originale ispirata all’universo frizzante e colorato della serie a fumetti di successo “The Sisters”, dove le idee creative si alternano a quelle più folli. Completate i minigiochi, affrontate una serie di missioni in totale libertà e diventa la prossima superstar della rete. Doppi problemi, doppio divertimento: le nostre Sorelle sono tornate per causare il doppio del caos. La storia inizia quando a voi e alla vostra sorella preferita viene regalato un tablet per premiare i vostri buoni voti. Vostra sorella crea immediatamente un account su un social network alla moda, non solo per condividere le sue avventure con i suoi migliori amici, ma anche per qualcos’altro… la vostra amata ma maliziosa sorella vuole superare la fama del vostro account per diventare la nuova influencer più popolare della città.

Caratteristiche

Esplorate la città con i suoi nuovi luoghi e il suo nuovo design, incontra gli abitanti e affronta tutte le sfide dei 24 super-influencer nella modalità Avventura.

con i suoi nuovi luoghi e il suo nuovo design, incontra gli abitanti e affronta tutte le sfide dei 24 super-influencer nella modalità Avventura. 24 nuovi folli minigiochi : Lancio del pomodoro, Laser game, Tuffi blop-blop, Cucina folle.

Goditi le 4 modalità multiplayer per sfidare i tuoi amici e la tua famiglia.

The Sisters 2: Road to Fame è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.