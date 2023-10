Il poker contemporaneo: ecco le migliori strategie per vincere online

Strategia, capacità di introspezione, calcolo probabilistico, spunti di ispirazione per le tante situazioni che si rincorrono nella quotidianità: nel poker c’è davvero tutto, una gamma di sfumature sempre più spesso al centro dello storytelling cinematografico e letterario. La storia di questo gioco, che possiamo definire millenario, dimostra, inoltre, che non solo è in continua evoluzione sul fronte delle regole e delle nuove specialità, ma si adatta anche alle novità nel campo dell’intrattenimento: da tempo ormai il poker è una disciplina fruibile al tavolo verde digitale e, naturalmente, corre veloce sui binari della Rete. Proprio la connettività ha accompagnato questo apprezzatissimo passatempo nel mondo dell’intrattenimento videoludico, un settore che il poker ha ben presto dominato, diventando il re indiscusso di un segmento che ha trainato l’intero panorama dei casinò online verso un volume d’affari pari a 1,8 miliardi di euro solo in Italia. La conquistata virtualità ha permesso di raccogliere attorno al poker online una significativa community di giocatori e appassionati che oltre a sfidarsi in Rete, ben oltre i confini dei singoli paesi di appartenenza, hanno l’opportunità, grazie allo streaming, di seguire da remoto tornei e gare di profilo internazionale. L’onda lunga di questa nuove modalità fruitive ha avuto un impatto positivo in termini numerici: è, infatti, in crescita il numero di persone che scelgono di avvicinarsi al poker attraverso un percorso di apprendimento che è diventato sempre più facile da intraprendere. Ora che il poker ha superato la soglia della contemporaneità ed è già proiettato verso il futuro quali sono le nuove formule di gioco? E quali le strategie migliori per vincere online? Lo scopriamo insieme in questo articolo.

Imparare a giocare: le opportunità del digitale

Come è evidente, la diffusione capillare della Rete ha valorizzato il poker anche nei suoi aspetti più glamour e interessanti. Ma non solo: la virtualità ha reso più accessibile il corpus teorico che caratterizza il gioco e ha offerto agli utenti del Web la possibilità di imparare tutte le regole che scandiscono le tante specialità e varianti disponibili. Affidandosi a siti e piattaforme online legali, infatti, è possibile fare pratica e affinare la propria tecnica nei vari giochi di poker con la sicurezza di muoversi in totale autonomia e senza correre rischi. I fornitori di servizi credibili e affidabili, che operano nel solco della licenza ADM, infatti, mettono a disposizione die propri iscritti guide e compendi con consigli e spunti sul piano strategico.

In una dimensione digitalizzata, naturalmente, sicurezza vuol dire anche poter contare su un impianto tecnologico pensato per erogare servizi al riparo da possibili reati informatici: su questo fronte le diverse formule di gioco offerte dal poker online comprendono anche l’uso di strumenti a tutela della sicurezza dei pagamenti, come ad esempio la blockchain, particolarmente apprezzata per la sua inviolabilità.

Nell’industria del poker online mondiale e anche italiano, un operatore spicca sugli altri per affidabilità e competenza. Grazie alla struttura del propriosito, questo provider è in grado di fornire servizi impeccabili e ospitare tornei come quello del Texas Holdem o dell’Omaha Poker senza andare a rallentare i suoi server. Una caratteristica non da poco, considerando i numerosi utenti che ogni giorno accedono per prendere parte ai migliori giochi di poker che esistono in rete.

La strategia dell’allenamento

Nell’ambito di un passatempo che, come il poker, fonde fortuna e abilità tecnica, la modalità di gioco migliore da mettere in campo coniuga due aspetti fondamentali: strategia e allenamento. Tanto i grandi campioni, quanto i giocatori alle prime armi sanno che casualità e fortuna hanno un ruolo fondamentale, ma solo nella prima fase della partita, poi, una volta analizzate le carte ricevute, inizia la vera sfida: fare il proprio gioco, magari provando anche a ribaltare le sorti di una mano non particolarmente brillante. Per farlo basta imparare a osservare con più attenzione tutti i dettagli, cercando informazioni preziose sull’avversario e sulla mano che potrebbe essergli toccata in sorte: per farlo è fondamentale affidarsi ai tells e al linguaggio non verbale. Ma d’altra parte questa è solo una delle abilità che un bravo pokerista deve cercare di fare proprie: le altre presentano delle importanti affinità con tutte quelle qualità personali che ognuno di noi mette in campo nella vita quotidiana. In questo senso il poker offre un vero e proprio training per allenare schemi di pensiero e lucidità di analisi. E’ questa anche la teoria della psicologa Maria Konnikova che ritiene il poker uno strumento potente per osservare e comprendere le dinamiche della vita. In quest’ottica questo popolarissimo gioco di carte offre a chi ne è appassionato vantaggi significativi come ad esempio la capacità di restare concentrati, prestando ascolto al ritmo del proprio pensiero. Al tavolo verde, come nella vita quotidiana, precisa poi Konnikova, si agisce in modo significativo sul potenziamento del pensiero probabilistico: questo consente di concentrarsi sui dettagli. Infine, secondo le teorie elaborate tra le pagine del libro, il poker aiuta a familiarizzare con la gestione di incognite e incertezze attraverso un paradigma decisionale prezioso soprattutto nelle situazioni più critiche.

Vincere online: quali strategie?

Naturalmente l’evoluzione delle modalità fruitive del poker e l’approdo alla dimensione digitale ha trasportato sulla virtualità gli schemi di gioco che ciascun pokerista mette in atto durante le partite. Al tavolo verde virtuale alcuni aspetti diventano ancora più importanti e i giocatori online hanno imparato nel tempo a costruire nuovi percorsi strategici declinati su più fronti. In quest’ottica ci sono alcune semplici regole che possono fare la differenza, osserviamole nel dettaglio:

Studiare: come abbiamo visto è il consiglio che anche i grandi campioni mettono in cima alla lista delle priorità perché nel poker non si smette mai di imparare e spesso una solida base teorica può fare la differenza, colmando anche eventuali gap sul fronte del talento. Il tutto, naturalmente, senza considerare che per muoversi ai tavoli da gioco più importanti è spesso importante essere in grado di padroneggiare le regole delle tante specialità di poker.

Assumere il giusto assetto mentale: da questo punto di vista imparare a gestire la pressione della gare è importantissimo perché aiuta a mantenere la giusta lucidità per costruire una strategia vincente e portare a casa il risultato.

Analizzare vittorie e sconfitte: questo aspetto è cruciale perché permette di verificare la validità del proprio metodo mettendone in risalto punti di forza e criticità. Fondamentale da questo punto di vista è imparare a porsi le giuste domande rispetto all’esito di ogni gara per stilare una lista degli aspetti su cui puntare e delle problematiche su cui continuare a lavorare.

Lavorare sulla gestione del proprio bankroll: questo significa imparare a valutare le proprie abilità e il livello di competenza acquisito per poi selezionare gare a tornei a cui partecipare. In qualche caso si tende a spingere la posta in gioco troppo in alto senza tenere conto che il nostro bankroll non ce lo consente. Per fare una valutazione oggettiva è utile considerare che in generale sarebbe opportuno non partecipare a un cash game il cui buy-in sia di 25 volte inferiore al proprio bank roll, mentre sul fronte dei tornei la regola aurea prevede di non investire più del 2% del bank roll nel buy-in.

Sviluppare un programma dettagliato: questo aspetto è molto importante per equilibrare bene le ore di studio con quelle dedicate al gioco. I gamer che si danno una tabella di marcia precisa riescono a mantenere uno schema più performante e a massimizzare le opportunità di vincita.

Conclusione

Come tanti aspetti della vita quotidiana, anche il poker è andato incontro a importanti cambiamenti legati all’approdo sulle piattaforme digitali. La nascita del gioco online e il conseguente spostamento delle opportunità ludiche sul piano della virtualità ha scritto anche per questo passatempo una nuova pagina di prassi e modalità fruitive che nel tempo hanno portato i giocatori a sviluppare nuovi schemi strategici. Muovendosi tra il tavolo verde fisico e quello digitale gli appassionati hanno imparato a valorizzare nuovi linguaggi e nuove metodologie di apprendimento: grazie a siti e piattaforme, infatti, non solo è possibile accedere a un corpus teorico molto più vasto e completo, ma si può diventare parte di una community di giocatori che si confrontano su tecniche e strategie e partecipano a gare e tornei internazionali: una pagina di storia dell’intrattenimento videoludico destinata a riservare ancora importanti sorprese!