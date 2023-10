The Last of Us: nuovi guai per il multiplayer, il Principal Monetization Designer lascia Naughty Dog

Continuano i guai in casa Naughty Dog per quanto riguarda il nuovo multiplayer di The Last of Us, che secondo gli ultimi report sarebbe in una fase di “congelamento” in attesa di capire come proseguire al meglio i lavori. La nuova tegola è rappresentata dall’addio allo studio da parte di Anders Howard, Principal Monetization Designer e considerabile come una delle figure chiave all’interno del progetto.

Il Principal Monetization Designer, ossia il responsabile principale per la monetizzazione all’interno del gioco è colui che realizza per l’appunto i piani di monetizzazione di titoli online, come Battle Pass e microtransazioni destinate all’acquisto di oggetti cosmetici o di oggetti pay-to-win. Anders Howard, che tra i suoi lavori passati vanta anche la realizzazione del Battle Pass di Fortnite, ha dunque lasciato Naughty Dog e il progetto in corso dopo solo 11 mesi di lavoro.

Al momento non sappiamo se questa separazione è dovuta ai licenziamenti che stanno affliggendo il team di sviluppo, oppure se Howard abbia deciso di sua volontà di abbandonare lo sviluppo del multiplayer di The Last of Us di sua volontà. La seconda ipotesi ci porterebbe a pensare che il progetto sia molto vicino alla cancellazione, soprattutto se Naughty Dog non annuncerà quanto prima il sostituto di questa figura che riteniamo importante in questo genere di giochi.