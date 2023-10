Vampire The Masquerade Bloodlines 2: ecco le informazioni del nuovo Dev Diary

L’editore Paradox Interactive e lo sviluppatore The Chinese Room hanno pubblicato un nuovo Devs Diary per il prossimo gioco Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Scritto dalla scrittrice e designer narrativa senior Sarah Longthorne, il post si concentra sull’atmosfera e sui temi narrativi del gioco.

In Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, i giocatori assumeranno il ruolo di un vampiro anziano che si sveglia intrappolato a Seattle e l’intera portata del suo potere viene soppressa artificialmente. Il gioco sarà una rivisitazione del genere neo-noir, confondendo i confini della moralità ed esplorando temi come la paranoia, la vendetta e l’alienazione. Secondo Longthorne, tutti i personaggi secondari del gioco, come Lou, Ryong e Tolly, avranno i propri obiettivi che i giocatori potranno influenzare con il loro coinvolgimento. Longthorne accenna anche alla decisione di rendere il protagonista di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 un Elder Kindred in termini di narrativa, poiché ciò consente allo studio di giocare con ciò che il personaggio del giocatore sa del mondo, pur lasciando lacune nella conoscenza per il giocatore lo scoprirà da solo. Il post degli sviluppatori conclude rivelando che il prossimo post si concentrerà sugli aspetti neo-noir di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Di seguito la dichiarazione di Longthorne:

È una sfida cercare di disconnettersi da come potremmo vedere una cosa ed entrare in quella mentalità per rappresentarla adeguatamente. Devi innanzitutto cercare di rendere quel personaggio interessante da conoscere e con cui trascorrere del tempo: non puoi aspettarti che i giocatori inizialmente si identifichino con lui, o forse addirittura gli piacciano. Ci vuole finezza per bilanciare tutto ciò, per rimpicciolire e trovare punti di accesso più ampi e universali che potrebbero incoraggiare i giocatori a sentirsi come se potessero identificarsi con quel personaggio.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 uscirà nel 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.