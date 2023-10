Stray Souls: annunciata la data di lancio

Il gioco horror psicologico Stray Souls verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 25 ottobre per € 29,99, hanno annunciato l’editore Versus Evil e lo sviluppatore Jukai Studio. I preordini sono attualmente attivi tramite Microsoft Store.

Su PC è possibile anche acquistare Stray Souls “Cult Classic Edition” per € 39,99, che include la colonna sonora ufficiale e il libro d’arte digitale Sacred Tome. La colonna sonora, che comprende il compositore ospite Akira Yamaoka ( Silent Hill ) e il veterano compositore indie Pete Wicher, contiene un totale di 60 brani per un totale di oltre tre ore di musica, incluse tracce bonus esclusive non presenti nel gioco. L’art book presenta una raccolta di illustrazioni gotiche ad acquerello provenienti dall’archivio dell’artista Phil Worobey, oltre a una libreria digitale completa che comprende tutte le note, le lettere e la documentazione varia trovabili nel gioco. Per commemorare il lancio del gioco, la serie di indagini sul paranormale di Watcher su YouTube, Ghost Files, pubblicherà un episodio ispirato a Stray Souls il 20 ottobre, in cui i conduttori Ryan Bergara e Shane Madej conducono la loro prima indagine in una casa privata utilizzando alcune delle stesse tattiche usate in il gioco. Di seguito una panoramica:

Svelate i segreti nascosti nella città infestata di Aspen Falls, con raccapriccianti incontri con nemici, boss epici, enigmi astuti e una storia profonda in cui non tutti sono quello che sembrano. Giocate nei panni di Daniel, un adolescente medio la cui vita è cambiata per sempre dopo aver ereditato la casa della nonna e aver incontrato una donna misteriosa con una conoscenza intima della sua famiglia, della casa e del suo scioccante legame con il suo passato. Gli elementi di gioco ispirati al classico combattimento horror con precisione soul, danno una nuova svolta al moderno genere horror d’azione.

