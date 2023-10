Assassin’s Creed Mirage: disponibile l’aggiornamento 1.0.2

Ubisoft ha rilasciato le note sulla patch per l’aggiornamento 1.0.2 di Assassin’s Creed Mirage (trovate qui la nostra Recensione). La patch ha una dimensione di 4,04 GB su Xbox One e 5,44 GB su Xbox Series X/S, sebbene sia incluso nei 41,6 GB già scaricati dai giocatori PC.

L’aggiornamento risolve diversi bug di gioco, come gli ascensori che uccidono Basim o i frammenti che non vengono assegnati correttamente. I nemici dovrebbero anche subire correttamente i danni da caduta, mentre il bottino automatico funzionerà indipendentemente da come li uccidi. Il Sand Outfit, uno dei tanti ottenuti nel gioco, impedirà inoltre a Basim di morire quando due nemici infliggono contemporaneamente danni fatali. Sono stati risolti anche altri problemi come la collisione invisibile su alcuni oggetti in città, gli NPC che non rimangono fermi sulle barche e continuano a navigare, e altro ancora. Trovate le note complete qui. Il gioco supporterà anche la tecnologia di super campionamento XeSS di Intel. Di seguito una panoramica del titolo:

In Assassin’s Creed Mirage sarai Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un’antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili.

Assassin’s Creed Mirage è disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Il gioco uscirà anche per iPhone 15 Pro l’anno prossimo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.