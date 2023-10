Nintendo European Championship 2023 vedrà alcuni tornei su Mario Kart 8 Deluxe e Splatoon 3

L’Europa scende in campo per affrontare nuove sfide con l’European Championship 2023, l’imperdibile appuntamento targato Nintendo che vedrà come protagonisti i migliori giocatori del nostro continente. La competizione, in programma nel weekend del 7 e dell’8 ottobre, si svolgerà su Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe, due dei titoli più acclamati dai fan dei videogiochi competitivi online. Dopo una entusiasmante sessione di qualifiche online e offline, che ha visto il suo culmine nella finale di Splatoon 3 a Milano, lo scorso 9 settembre, anche l’Italia avrà un ruolo da protagonista, con il Team Cotoletta pronto a splattare per la gloria e due piloti italiani di Mario Kart con i motori accesi ai nastri di partenza.

La competizione si svolgerà presso il centro congressi VILCO, a Bad Vilbel (Francoforte sul Meno), in Germania, e sarà suddivisa in 2 giornate con un programma ricco di emozioni. Il primo giorno, il 7 ottobre, i team europei di Splatoon 3 saranno impegnati nella fase a gironi a partire dalle 11:00. La seconda giornata, l’8 ottobre, vedrà invece la competizione a base di inchiostro giungere al suo epilogo, con la fase a eliminazione diretta, dalle 11 alle 13:15. A seguire, nella stessa giornata, i piloti di Mario Kart 8 Deluxe potranno dare il via alle danze con le semifinali e la Finalissima, dalle 15 alle 16:30. Per i fortunati presenti in loco, ci sarà l’opportunità di scattare foto ricordo speciali, affrontare sfide nelle prove a tempo di Mario Kart 8 Deluxe e nella Salmon Run di Splatoon 3. Inoltre, saranno anche postazioni per giocare liberamente ai due titoli oggetto di sfida, oltre a un’area relax per giocare con la propria console.

Per tutti i fan di Nintendo che non vogliono perdersi l’evento, le partite saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Italia