LEGO Animal Crossing: annunciata la linea

LEGO e Nintendo hanno annunciato l’arrivo di Animal Crossing nel mondo dei mattoncini assemblabili. Al momento, non si hanno molte notizie concrete in merito, se non il trailer d’annuncio (che potete vedere in fondo alla notizia), e che mostra alcuni dei personaggi più famosi della serie life simulator in formato minifigure, come Fuffi e Tom Nook, che salutano proprio l’arrivo di questa partnership.

Come detto, non ci sono molte altre informazioni, anche se recenti leak avevano parlato di un arrivo a marzo 2024, con ben 5 kit diversi che variavano dai 14,99 dollari ai 74,99 dollari.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale di Nintendo Italia, che annuncia l’arrivo di LEGO Animal Crossing. Sempre riguardante il mondo del life simulator con gli animali di Nintendo, ricordiamo infine che è stato recentemente annunciato il bundle Switch dedicato a New Horizons, ultimo capitolo uscito della serie, che sarà disponibile dal 20 ottobre.