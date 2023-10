American Arcadia: annunciata la data d’uscita

Il publisher Raw Fury e lo sviluppatore Out of the Blue Games hanno annunciato la data d’uscita di American Arcadia, rompicapo cinematografico che combina platform 2.5D a sezioni in prima persona. Sarà disponibile dal 15 novembre su PC, via Steam. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Sintonizzati sulle frequenze di American Arcadia, il reality show televisivo più popolare del mondo! In questa metropoli rétro-futuristica anni ’70 tutti i cittadini vivono tra lussi e comfort… e sono completamente ignari di essere ripresi in diretta ogni ora di ogni giorno!

Perciò evadi dal mondo reale, siediti e goditi la competizione più pericolosa mai messa in onda, dove un calo di popolarità ha il costo più alto di tutti: la morte.

TI PRESENTIAMO TREVOR

Trevor Hills è il classico uomo qualunque, ordinario, come tanti. È più che felice della sua semplice vita di impiegato di concetto. Purtroppo, questo non lo rende molto popolare tra la gente che conta davvero, gli spettatori di American Arcadia, e lo prenota per un viaggio di sola andata verso l’esecuzione, a meno che non scappi.

Per sua fortuna, Trevor ha qualcuno che lo aiuta.

TI PRESENTIAMO ANGELA

Angela Solano lavora come tecnico di scena per American Arcadia, ed è decisa a fare in modo che Trevor esca vivo da Arcadia. Aiutandolo dall’esterno, usa la sua abilità tecnica e il suo ingegno per manipolare il mondo che lo circonda, aprendogli la strada verso la libertà.

Ma né Angela né Trevor si aspettano che questa fuga diventerà un viaggio pieno di sorprese, colpi di scena e bugie.

DUE ESPERIENZE, UN SOLO GIOCO

Controlla due diversi personaggi in due mondi diversi mentre vivi la fuga di Trevor in sezioni platformer 2.5D e lo aiuti nei panni di Angela nel gameplay di hacking in prima persona. Solo se lavorano insieme avranno qualche chance di sconfiggere la corporazione contro cui lottano!

DALLO STUDIO AUTORE DI “CALL OF THE SEA“

Dopo aver raccontato una storia di amore e lutto nel Pacifico del sud degli anni ’30, gli sviluppatori di Out of the Blue hanno creato un’esperienza completamente nuova ambientata in un mondo ricco di misteri e colpi di scena.

Gioca in una narrazione stratificata con l’inconfondibile tocco artistico e raffinato di uno studio pluripremiato con i veterani della recitazione Yuri Lowenthal (Spider-Man 1 e 2, Call of the Sea), Krizia Bajos (Cyberpunk 2077, League of Legends), Cissy Jones (Firewatch, Call of the Sea) e altri che danno vita ai personaggi e al mondo intero.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita del gioco.