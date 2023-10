Dredge: annunciato DLC The Pale Reach

Team17 e Black Salt Games hanno annunciato The Pale Reach, DLC in arrivo su Dredge, l’avventura di pesca per giocatore singolo con una corrente sinistra. Sarà disponibile dal 16 novembre suPS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Steam e GOG, e costerà 5,99 euro. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nel testo che accompagna il video, “in The Pale Reach, dovrete navigare tra le insidiose distese ghiacciate per scoprire un mistero congelato sotto i ghiacci. Ripercorrete i passi dell’ultimo equipaggio che vi ha preceduto e scoprite una storia di amaro tradimento. Ritrovate alcuni volti familiari e sviluppate nuovi equipaggiamenti per navigare nell’area e trarre profitto dai suoi abitanti.”

Dopo tre aggiornamenti gratuiti all’inizio dell’anno, DREDGE: The Pale Reach sarà la prima espansione a pagamento del gioco e introdurrà i giocatori in un bioma nuovo di zecca che richiederà un equipaggiamento aggiuntivo in grado di affrontare la sua distesa infida e ghiacciata. I giocatori dovranno esplorare profondità gelide e attraversare canyon cristallini per seguire le tracce di una spedizione condannata e persa nel tempo, andando a caccia di 11 nuove specie di pesci e granchi e delle loro controparti aberrate.

Qui sotto il trailer d’annuncio.