Fantafestival 2023, Roma si tinge di fantastico

Fantafestival 2023, Mostra Internazionale del Cinema di Fantascienza e del Fantastico, torna a Roma la rinnovata edizione della manifestazione dedicata all’universo cinematografico del fantastico, con una rassegna delle migliori opere contemporanee e del passato del cinema dei fanta-generi più amati, ovvero Horror, Fantascienza e Fantasy, con piccole possibili digressioni nei generi collegati, come il cinema distopico o il thriller psicologico. Come di consueto il festival presenta sia cortometraggi che lungometraggi, provenienti dalle più diverse parti del mondo. Quest’anno siamo giunti alla quarantatreesima edizione ed ormai il Fantafestival è un appuntamento imperdibile per gli amanti dei fanta-film. La location dell’evento viene confermata rispetto allo scorso anno, ed è sempre il Nuovo Cinema Aquila, situato in zona Pigneto, nel cuore di Roma. Le date sono quattro, in una lunga maratona che, dal primo pomeriggio, si protrae fino a sera, da giovedì 5 Ottobre fino a Domenica 8 Ottobre.

Fantafestival 2023 porta avanti una tradizione ultra quarantennale, poiché la manifestazione è attiva fin dal lontano 1981, ospitando nel corso degli anni film in anteprima italiana, molti dei quali oggi di culto nel proprio genere di appartenenza, come Stephen King’s Sleepwalkers (I sonnambuli di Stephen King) film presentato nel 1992 e diretto da Mick Garris o Almost Dead, eccezionale horror psicologico italiano diretto da Giorgio Bruno nel 2017, che abbiamo recensito qui. Il Fantafestival, nel corso degli anni, ha anche ospitato grandi autori del cinema fantastico, tra cui ricordiamo Luigi Cozzi e Dario Argento, due grandi maestri italiani, quest’anno è il turno di Sergio Stivaletti. Sarà presente all’ingresso anche la Cripta di Matt, che potete seguire su facebook. Per sapere tutti i particolari trovate il sito ufficiale dell’evento in questa pagina, che contiene anche il programma dettagliato diviso per giornate, tra proiezione ed eventi, oltre che interessante materiale d’archivio inerente la manifestazione stessa, tra cui le locandine degli anni passati. Qui il comunicato stampa ufficiale pubblicato dal Nuovo Cinema Aquila. Come sempre, l’ingresso all’evento è completamente gratuito!

Fantafestival 2023

43esima Edizione

Mostra Internazionale del Cinema di Fantascienza e del Fantastico

Nuovo Cinema Aquila

Zona Pigneto ROMA

5-8 Ottobre 2023

INGRESSO COMPLETAMENTE GRATUITO