Call of Duty Modern Warfare III: il nuovo trailer rivela Zombies, la nuova mappa e le meccaniche

L’editore Activision e lo sviluppatore Sledgehammer Games hanno rilasciato una nuova serie di trailer e screenshot per Call of Duty: Modern Warfare III durante l’ evento NEXT, inclusa la rivelazione di “Zombies”, hanno svelato la prossima mappa principale in arrivo, soprannominata Urzikstan e informazioni sulle varie meccaniche e operatori della modalità. Trovate maggiori dettagli sono disponibili sul nuovo post sul blog. Trovate i trailer e la live dell’evento NEXT qui sotto.

Anche se non è a turni come la tradizionale esperienza Zombi, i fan possono comunque aspettarsi Pack-A-Lunch, Perk Cola, Mystery Box e Wonder Weapons. Vengono inoltre anticipati “nuovi segreti” insieme a una “serie di premi e aggiornamenti specifici per questa modalità”. Vale la pena notare che, grazie alla natura basata sull’estrazione della modalità, puoi immagazzinare qualsiasi arma da utilizzare nelle partite future, inclusa la Ray Gun. Ci sono anche progetti per creare oggetti come Juggernog con cui iniziare la partita. Sebbene i non morti rappresentino una grave minaccia (incluso il più grande nemico degli zombi fino ad oggi), combatterai anche contro il PMC, Terminus Outcomes. Sono guidati da Viktor Zakhaev e responsabili dell’epidemia.

Articoli Consigliati Berzerk Recharged è in arrivo su PC e console entro la fine dell’anno Gothic II Complete Classic arriva a novembre su Nintendo Switch

Per quanto riguarda la storia, l’Urzikstan è recentemente uscito dal controllo del dittatore Roman Barkov grazie ad un’operazione congiunta tra la CIA, la SAS e la Forza di Liberazione dell’Urzikstan guidata da Farah Karim. I punti di interesse nella nuova mappa includono Levin Resort, Popov Power, base militare Orlov, distretto portuale, Urzikstan Cargo, città vecchia, città bassa, fattorie Hadiqa, città di Zaravan, sobborghi di Zaravan e Shahin Manor. Una volta rilasciata su Call of Duty Modern Warfare III, la mappa dell’Urzikstan sarà disponibile esclusivamente per la modalità Saccheggio e si unirà a Vondel per la modalità Battle Royale. Vondel si unirà all’Isola Ashika per la modalità Resurgence.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.