Cyberpunk 2077 vende oltre 25 milioni di copie, Phantom Liberty arriva a 3 milioni

Fresco del rilascio dell’aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 e dell’espansione Phantom Liberty, CD Projekt RED ha annunciato che il titolo actio-RPG ha superato i 25 milioni di copie vendute per il gioco base. Il suo ultimo traguardo di vendita è stato settembre 2022, quando ha venduto oltre 20 milioni di copie. Inoltre, ha confermato anche gli ottimi dati di vendita di Phantom Liberty. Dopo il lancio il 26 settembre, l’espansione ha venduto tre milioni di copie nella prima settimana su console e PC.

Nel complesso, questi sono numeri solidi per la sua prima settimana dell’espansione, anche se resta da vedere se riuscirà a superare gli oltre 13,7 milioni di copie vendute del gioco base nel primo mese. Il DLC presenta una nuova storia e un nuovo distretto, Dogtown, con V coinvolto in un complotto per salvare il presidente della NUSA Rosalind Myers. Insieme a nuove missioni, concerti e armi, presenta anche nuove attività come aree di attività criminale aumentate, segnali misteriosi e altro ancora. Quando Cyberpunk 2077 è stato rilasciato nel dicembre 2020, ha venduto oltre 13 milioni di copie nonostante le ampie controversie sulle sue prestazioni sulle console di generazione precedente, le promesse non mantenute e molti altri problemi. Ha ricevuto numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, con l’uscita dell’anime Edgerunners lo scorso anno che ha fornito un aumento significativo al numero di giocatori attivi giornalieri su PC. Ricordiamo che CD Projekt sta sviluppando un sequel, nome in codice Project Orion, su Unreal Engine 5. Una finestra di rilascio non è stata confermata.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/s e PC.

Cyberpunk 2077 Sales pic.twitter.com/JTQQ1sHKDa — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) October 5, 2023