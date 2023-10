The Last of Us Multiplayer è definitivamente “morto”?

Emergono nuove e soprattutto pessime notizie legate a The Last of Us Multiplayer, il titolo spin-off del franchise di punta di Naughty Dog. Gli ultimi rumor diffusi tramite il forum Reddit nelle ultime ore infatti non sono per nulla positivi!

Se fino a questo momento sapevamo che “Fazioni 2” si trova in una fase di congelamento, l’insider “ViewerAnon” (che in passato è stato tra i primi a confermare l’esistenza di The Last of Us Part III) ha invece affermato che questa componente Multiplayer è da considerarsi praticamente “morta”, ossia che Naughty Dog ha deciso di abbandonare il progetto attualmente in corso.

Dopo aver appreso l’abbandono da parte Principal Monetization Designer, tutti questi ultimi aggiornamenti, nonostante vengano diffusi in formato indiscrezioni e rumor, portano verso un’unica direzione, ossia la cancellazione del gioco. Sarebbe un vero peccato se ciò dovesse effettivamente concretizzarsi, dato che i giocatori erano (e sono ancora oggi) in fermento per questo titolo che ha destato curiosità fin dall’annuncio della sua esistenza. Purtroppo però, più passano i giorni e più le speranze che il progetto si salvi dalla cancellazione si stanno affievolendo sempre di più. A questo punto non resta che attendere l’arrivo di comunicazioni ufficiali da parte dello studio americano!