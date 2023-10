Red Dead Online: ecco le novità a tema Halloween

In Red Dead Online arrivano gli eventi dedicati ad Halloween che garantiscono ricompense doppie in Chiamata alle Armi, bonus per Collezionisti e nuovi premi nel Pass Halloween 2. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale di Rockstar Games qui.

Respingi i visitatori assetati di sangue che proveranno a conquistare le proprietà di Armadillo e Shady Belle e proteggi gli abitanti in Chiamata alle armi di Halloween, che fornisce ricompense doppie per tutto il mese. Chi sopravvive all’ondata finale di qualsiasi mappa di Chiamata alle armi di questo mese riceverà uno sconto del 30% su alcuni cavalli, inestimabili compagni per qualsiasi Collezionista. Il 17 ottobre arriveranno tre nuove località di Chiamata alle armi di Halloween in cui c’è bisogno di respingere ondate di nemici spaventosi. Il 17 ottobre saranno disponibili anche tre nuove mappe per Notte di terrore. Elimina i morti e annienta gli altri giocatori per scalare la classifica. Se sei alla ricerca di altre esperienze paranormali, aiuta Ike Skelding a indagare su una setta nella missione via telegramma Estrema False speranze e profezie, disponibile fino al 6 novembre. Inoltre, Gioca a Red Dead Online in qualsiasi momento del mese per ottenere il Cappello da cavaliere nero e rosso e la Giacca da cacciatore rossa e sfoggiare un aspetto sanguinoso. I Collezionisti che consegnano quattro collezionabili tra il 31 ottobre e il 6 novembre otterranno un paio di Guanti Helsby color arancione zucca gratuiti e adatti alla stagione.

Madame Nazar è una perfezionista e ricompensa bene chi riesce a soddisfare le sue aspettative. Questo mese, i Collezionisti che consegnano set completi alla nomade veggente otterranno RDO$ e PE doppi. Giocando in qualsiasi momento di questo mese come Collezionista partirai con un bel vantaggio grazie a 5 pezzi del set Cimeli di famiglia. I Collezionisti veterani possono controllare il Menu progressi e azzerare le ricompense completate per ottenere Oro triplo fino al 6 novembre.

Red Dead Online è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.