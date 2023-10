GTA Online: ecco gli eventi di Halloween

La paura attanaglia Southern San Andreas con una serie di personaggi assetati di sangue che sbarcano in GTA Online. Combatti contro alcuni degli avversari più cruenti, tra cui maniaci, clown e agenti della FIB durante le prossime quattro settimane di follia. Con l’avvicinarsi di Halloween, arrivano nuovi eventi agghiaccianti, attività paranormali, collezionabili spettrali e tanto altro per tutto il mese. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

Los Santos si lascia avvolgere dall’occulto mentre le forze del male scatenano il caos. Sfida i personaggi più malvagi e ottieni ricompense doppie nelle modalità Competizione e Sopravvivenza a tema Halloween, tra cui Condannati e Sopravvivenze con alieni, più ricompense triple ne Il giorno del giudizio. Accumula GTA$ aggiuntivi vendendo merci di contrabbando nelle missioni di vendita di carichi speciali. I clienti sono impazziti per le merci del mercato nero, rispondi a questa domanda per ottenere GTA$ e RP doppi. Accedi a GTA Online nel corso della settimana per ottenere la maschera Diavolo vintage scarlatta per iniziare la stagione di Halloween con il piede giusto.

L’autosalone Luxury Autos di Rockford Hills propone una serie di supercar scelte dalla fantastica collezione di auto di lusso Pegassi: la Pegassi Vacca (supercar) e la Pegassi Zorrusso (supercar, 40% di sconto). Gira la ruota fortunata fino all’11 ottobre per provare a vincere la Bravado Greenwood (muscle car), un’auto vecchia scuola che trasuda fascino vintage ed è compatibile con l’attrezzatura di Imani. Vai all’area di prova dell’Autoraduno di LS per mettere su strada le tre terrificanti auto sportive di questa settimana: la Maibatsu Penumbra (sportiva), l’Albany Alpha (sportiva) e la Dewbauchee Massacro (sportiva, 40% di sconto). Piazzati per tre giorni consecutivi tra i primi 2 nella serie di gare dell’Autoraduno di LS per vincere il premio della settimana: la Pfister Neon (sportiva).

