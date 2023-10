Gothic II Complete Classic arriva a novembre su Nintendo Switch

Gothic II Complete Classic, il seguito dell’action-RPG di THQ Nordic, sarà disponibile a novembre anche con la versione Nintendo Switch. Gothic II Complete Classic arriverà su Nintendo Nintendo Switch il 29 novembre 2023 e includerà la magnifica espansione Night of the Raven, aggiungendo la vasta regione di Jharkendar, insieme a una vasta gamma di nuove armi, nemici, abilità e missioni, elevando l’esperienza complessiva a livelli ancora maggiori. Il gioco sarà disponibile a un prezzo consigliato di € 29,99. Il titolo è ora disponibile per il pre-ordine. Trovate il trailer di annuncio qui sotto.

Continua la storia dell’Eroe Senza Nome in Gothic II Complete Classic, il pluripremiato seguito che è migliorato sotto ogni aspetto rispetto al suo predecessore. Provalo ora per la prima volta su Nintendo Switch. Gothic II Complete Classic riunisce per la prima volta su console l’emozione di Gothic II e il contenuto aggiuntivo Night of the Raven. L’eroe senza nome, sfidando ogni previsione, ha infranto la barriera magica che imprigionava i detenuti della Valle delle Miniere, garantendo loro la libertà. Tuttavia, questo atto di liberazione gettò l’intera regione nel caos e nel disordine. Il cibo è diventato scarso, i criminali vagano per le strade e la produzione di minerale, un tempo fiorente, si è fermata. In risposta, Re Rhobar II inviò i suoi valorosi paladini a ristabilire l’ordine, pronti a ricorrere alla forza se necessario. Ancora una volta, i giocatori vestono i panni dell’eroe senza nome, incaricato di una missione ancora più grande e affrontando sfide di proporzioni epiche. I feroci Orchi sono solo una parte del problema.

