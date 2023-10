Berzerk Recharged è in arrivo su PC e console entro la fine dell’anno

Atari, uno dei brand dell’intrattenimento interattivo e di consumo più iconici al mondo, è fiero di annunciare Berzerk: Recharged, l’ultimo arrivato nella serie di titoli per nostalgici Atari Recharged. Il gioco è stato sviluppato da Sneakybox e pubblicato da Atari. Trovate qui sotto il trailer di annuncio. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale.

Considerata una delle pietre miliari dell’era d’oro del gaming anni ’80, l’originale Berzerk era uno sparatutto multidirezionale con visuale dall’alto, che vedeva i giocatori intenti a combattere armate di robot all’interno di un labirinto senza fine dai confini elettrificati. Punto di forza di Berzerk è indubbiamente Evil Otto, un personaggio che si presenta come uno smile rimbalzante che dà la caccia ai giocatori senza sosta. A differenza dei cattivi dell’epoca, come Inky, Blink e Clyde, Evil Otto non scappa, può attraversare le pareti degli scenari ed è indistruttibile. Ora Otto è tornato, e porta con sé una grafica aggiornata, controlli a doppia levetta precisi e una colonna sonora inedita, prodotta dalla celebre compositrice Megan McDuffee. Di seguito una panoramica:

In Berzerk: Recharged I giocatori dovranno combattere all’interno di un labirinto mortale pieno zeppo di robot minacciosi e rumorosi, con un solo obiettivo nei processori: eliminarlo. I fan di lunga data ricordano Berzerk come uno dei primi titoli arcade che ha impiegato la sintesi vocale, e Berzerk: Recharged conserva questa caratteristica. I robot che inseguono i giocatori riproducono un monologo sinistro e irriverente per mezzo del proprio sistema operativo, quindi bisognerà resistere a “uccidi l’umanoide” e al provocatorio “Pollo, combatti come un robot!”, il tutto mentre si lotta per la sopravvivenza.

Berzerk: Recharged sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e Atari VCS entro la fine dell’anno. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.