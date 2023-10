Payday 3: il primo aggiornamento è stato posticipato a metà ottobre

La patch principale di Starbreeze Studios per Payday 3 (trovate qui la nostra Recensione), che include oltre 200 correzioni e miglioramenti alla qualità della vita, è stata ritardata. Inizialmente era prevista per il 5 ottobre, ma ora sarà rilasciata per la metà di ottobre per “garantirne la stabilità”. Di seguito la dichiarazione degli sviluppatori:

La patch necessita di alcune modifiche che ci richiederebbero di sottoporsi nuovamente alla certificazione della console.

Sfortunatamente, i contenuti bonus PS5 non possono essere riscattati finché la patch non sarà pubblicata. Con questo ritardo, è possibile che altre patch, incluse altre due previste per ottobre e novembre, vengano posticipate. Resta da vedere se Syntax Error, il primo DLC a pagamento per lo sparatutto in cooperativa, arriverà ancora a dicembre. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Payday 3 è l’attesissimo seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Fin dalla sua uscita, i giocatori del franchise hanno potuto sperimentare il brivido di un colpo perfettamente pianificato ed eseguito. Questo è ciò che rende il titolo un’esperienza FPS cooperativa senza eguali. Ritorna nel mondo del crimine nei panni della Payday gang, l’invidia dei suoi simili e l’incubo delle forze dell’ordine. Diversi anni dopo la fine del loro regno del terrore su Washington DC, si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li ha costretti a uscire dal loro ritiro anticipato. Cedi alla tua voglia di fama e ricchezze e scatenati in PAYDAY 3. Oltre all’oro, ai contanti, ai gioielli e a qualsiasi altro oggetto di valore in cui ti imbatterai, potrai sviluppare una notevole collezione di armi, oggetti estetici e riconoscimenti.

Payday 3 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC, insieme a Game Pass. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.