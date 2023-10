Annunciato Death Noodle Delivery: titolo italiano cyberpunk, disponibile la demo su Steam

Order’s Up! Gli sviluppatori milanesi Stupidi Pixel e Tiny Pixel, insieme al publisher Troglobytes Games, sono orgogliosi di lanciare la nuovissima demo di Death Noodle Delivery su Steam per PC, mentre il gioco completo uscirà su PC e console nel 2024. Death Noodle Delivery è un gioco narrativo e di consegna del cibo ricco di azione, ambientato in un mondo futuristico e oscuro, dove luci stroboscopiche viola, buche stradali giganti e capi lavoro spietatamente maleducati rendono la vita di un fattorino tutt’altro che piacevole.

Vesti i panni di Jimmy, un ragazzo con un hoverboard modificabile, e preparati a schivare potenti armi e il traffico della città, a eludere sostanze chimiche e a consegnare il cibo ai clienti senza far arrabbiare il tuo capo e senza farti uccidere. La tua sopravvivenza e il tuo lavoro dipendono dalla tua capacità di navigare rapidamente in strade pericolose, di potenziare il tuo hoverboard con l’hacking per ottenere nuove abilità e di costruire bombe gatto!

Caratteristiche principali del gioco:

Consegna d’azione veloce: Assumete il controllo di Jimmy mentre sfreccia per le strade più malfamate a bordo del suo hoverboard, assicurandovi che nessuno noodle venga dimenticato.

Hack & Bomb: Personalizza il tuo hoverboard con abilità uniche, come la possibilità di lanciare bombe esplosive fatte con Gatti IA. Scatena il caos e la confusione mentre consegni i noodles.

Scoprire un segreto oscuro: immergetevi in profondità nella narrazione mentre interagite con gli abitanti della città, scoprendo le loro storie nascoste. Sopravvivete abbastanza a lungo e potrete svelare i segreti che si nascondono nel sottofondo.

Cerca di non farti uccidere: Mentre percorrete le strade pericolose, incontrerete vari pericoli, da camion cibernetici a ostacoli imprevedibili. Tenete il vostro ingegno e il vostro hoverboard pronto a tutto.

Brani Cyberpunk: Per aumentare l’atmosfera cyberpunk con vibrazioni futuristiche è disponibile una colonna sonora completa con nove brani unici per gli alti della fase di consegna e i bassi di quando si scopre che il bagno è intasato!

Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questa fase del nostro percorso di sviluppo, una demo che non vedevamo l’ora di mostrare e che è stata uno spasso sviluppare, sarà finalmente giocabile a partire da oggi. Le nostre precedenti release erano molto più piccole, per testare le acque e imparare a conoscere l’ecosistema Steam. Con Death Noodle Delivery, stiamo mettendo insieme tutta la nostra esperienza, sperando che i giocatori apprezzino il mondo eccentrico, brutale e futuristico che abbiamo creato! Death Noodle Delivery mescola un gameplay d’azione frenetico di consegne di noodle a rischio di vita con una storia narrativa attenuata che ti conduce più a fondo in un mondo tanto marcio quanto affascinante. Per chiunque voglia fare un salto nel buio, dove l’hacking del proprio hoverboard, la ricerca di droghe futuristiche con cui sballarsi e l’evitare la morte sono lo status quo, provate la demo oggi stesso e fateci sapere cosa ne pensate.

La demo di Death Noodle Delivery è giocabile in questo momento su Steam per PC e farà parte dello Steam Next Fest! Il gioco completo uscirà su PC, Xbox, Nintendo Switch e PlayStation nel 2024.