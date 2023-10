Amazon Prime Day Fall (Q4): diversi prodotti ASUS in promozione

ASUS ha riservato speciali offerte in occasione dell’AMAZON PRIME DAY FALL (Q4). Il 10 e 11 ottobre, ogni appassionato di tecnologia e gaming troverà tantissimi prodotti in promozione …un’opportunità immancabile per un update del proprio PC o per completare o rinnovare il proprio setup …a cominciare dalle PERIFERICHE GAMING, con tante proposte tra cui scegliere, in particolare

le cuffie ROG Delta S Wireless , leggerissime, ideali per essere usate ovunque, o le esclusive ROG Delta S Animate , dal look esclusivo e personalizzabile

, leggerissime, ideali per essere usate ovunque, o le esclusive , dal look esclusivo e personalizzabile gli auricolari ROG Cetra True Wireless e ROG Cetra II Core Moonlight Edition , per un look ed un sound inconfondibilmente ROG, anche per gli amanti del total white

e , per un look ed un sound inconfondibilmente ROG, anche per gli amanti del total white la compatta tastiera meccanica wireless ROG FALCHION , con controlli touch e cover integrata, oltre che le esclusive ROG Strix Flare II e ROG Strix Flare II Animate , per chi predilige le tastiere 100%, personalizzabili con un tocco di originalità anche grazie al display Anime Matrix

, con controlli touch e cover integrata, oltre che le esclusive e , per chi predilige le tastiere 100%, personalizzabili con un tocco di originalità anche grazie al display Anime Matrix i mouse ROG Strix Impact III, ROG Spatha X, ROG Gladius III Wireless Aimpoint, per soddisfare davvero ogni esigenza o stile di gioco.

Amplissima anche la sezione MODEM, ROUTER e SISTEMI WIFI MESH, per elevare l’esperienza di gioco o di intrattenimento online.

Tra le proposte dedicate al gaming le soluzioni davvero al top, come ROG Rapture GT-AX6000, ROG Rapture GT-AXE11000 e il superbo sistema mesh ROG Rapture GT6, passando per i modelli TUF Gaming AX3000, AX4200 e AX6000, più economici, ma non meno solidi come alleati in ogni sfida online. Tantissime anche le offerte a marchio ASUS, da unna ampia selezione della serie ZenWiFi – con sistemi WiFi Mesh da uno, due o tre nodi per azzerare le aree morte anche nelle condizioni e metrature più critiche – fino ai modem router 4G o ai router estendibili ASUS RT-AX59U e ASUS RT-AX82U, una scelta davvero smart e con un occhio al domani, potendo poi in futuro essere connessi ad altri router compatibili per estendere e personalizzare la propria rete.

Davvero numerose anche le SCHEDE MADRI in offerta: qui ASUS scende in campo davvero con tutte le serie – Prime / ProArt / TUF Gaming / ROG – e sono rappresentate praticamente tutte le piattaforme INTEL e AMD, per accontentare tutti gli amanti del PC fai-da-te o per chi è alla ricerca di una buona occasione per un valido upgrade. Decisamente interessante anche il drappello delle SCHEDE VIDEO in promozione, con diversi modelli AMD e NVIDIA che spaziano tra le generazioni precedenti e attuali, ovvero:

DUAL-RX6600-8G-V2

DUAL-RX6750XT-O12G (OC Edition)

DUAL-RX7600-O8G-V2 (OC Edition)

DUAL-GTX1650-O4GD6-V2 (OC Edition)

DUAL-RTX3050-O8G-V2 (OC Edition)

DUAL-RTX3070-O8GB-V2 (OC Edition)

DUAL-RTX4060TI-O16G (OC Edition)

TUF-RTX4060TI-O8G-GAMING (OC Edition)

TUF-RTX4090-O24G-GAMING (OC Edition)

ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING (OC Edition)

Il Prime Day di Amazon riserva ulteriori sconti anche per altri COMPONENTI utili per completare la propria build, come chassis, dissipatori e ventole, come il nuovissimo ASUS A21, dal budget contenuto ma decisamente unico data la possibilità di alloggiare la TUF Gaming B760M-BTF per nascondere cavi e connettori, oppure l’apprezzatissimo dual chamber TUF Gaming GT502, disponibile sia nella versione Standard Black che White Edition, fino ad arrivare al massiccio ROG Strix Helios, tutti in grado di offrire tantissime opzioni di personalizzazione, a partire dalle ventole TUF Gaming TF120 ARGB, disponibili nelle varianti nero o bianco, in confezione singola o 3in1. Immancabili anche i MONITOR, con una ricca selezione di proposte articolate tra diverse serie: