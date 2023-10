Laika Aged Through Blood: annunciata la data del “motorvania” ad ambientazione western

Il publisher Headup Publishing e il team di sviluppo Brainwash Gang hanno annunciato la data d’uscita di Laika Aged Through Blood, titolo ad ambientazione western e definito dagli sviluppatori “motorvania” in quanto la protagonista coyote guida proprio una moto. Sarà disponibile dal 19 ottobre su PC (Steam, Epic Games Store e GOG). Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che alterna gameplay a scene in animazione, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, dalla pagina Steam:

Articoli Consigliati Lucca Comics & Games 2023: arrivano i Community Awards Annunciato Death Noodle Delivery: titolo italiano cyberpunk, disponibile la demo su Steam

Laika: Aged Through Blood è un motorvania di ispirazione western ambientato in una landa desolata post-apocalittica. È la storia di una tribù oppressa dalle forze di occupazione e la storia personale di una madre guerriera coyote che intraprende un percorso di vendetta senza fine per riprendersi ciò che la sua gente ha perso.

Guidate, saltate e combattete attraverso l’enorme mondo disegnato a mano sulla vostra fidata moto. Sfrecciate attraverso la terra desolata ed eseguite salti pericolosi, sparate ai nemici al rallentatore e ricaricate la vostra pistola eseguendo un salto mortale all’indietro! Utilizzate potenziamenti basati sull’abilità e affrontate battaglie impegnative contro grandi boss!

Caratteristiche:

Combattimento veicolare su una moto agile e veloce.

Un bellissimo mondo post-apocalittico dipinto a mano.

Una storia profonda sul rapporto madre-figlia, sulla vendetta e sulla perdita.

Un mondo vario, epiche battaglie con i boss e tantissime missioni.

Il primo MOTORVANIA!

Qui sotto il trailer che annuncia la data di Laika Aged Through Blood.