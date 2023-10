Detective Pikachu il Ritorno: disponibile, trailer di lancio

Da oggi 6 ottobre è disponibile, su Nintendo Switch, Detective Pikachu il ritorno, nuovo capitolo della serie con protagonista il più noto dei Pokémon in versione investigatore. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto le caratteristiche dalla pagina del Nintendo eshop, me se volete cosa ne pensiamo noi di GamesVillage, vi rimandiamo alla nostra recensione:

Riaprono le indagini

Risolvi un intrigante mistero in Detective Pikachu: il ritorno per Nintendo Switch. Torna a Ryme City e aiuta un Pikachu molto speciale, e il suo amico Tim, a indagare sulla scomparsa del suo partner e su altri strani casi.

Due cervelli sono meglio di uno

Detective Pikachu

Un burbero e sfrontato (ma sorprendentemente adorabile) Pikachu che ama il caffè e si definisce un grande detective.

Tim Goodman

Questo studente dell’Università di Ryme è l’unico umano in grado di comunicare direttamente con il detective Pikachu. Suo padre, Harry, è la persona sulla cui scomparsa i due stanno indagando.

La storia fin qui…

In precedenza, Tim e il detective Pikachu avevano scoperto una misteriosa sostanza chiamata R. Lasciamo che sia il grande detective in persona a farti un resoconto della sua precedente avventura…

Ryme City ti dà il benvenuto!

Il nostro celebre duo di investigatori opera a Ryme City, una pittoresca metropoli in cui gli umani e i Pokémon convivono in armonia. Durante le loro indagini, i due visiteranno un’elegante villa, delle antiche rovine e altro ancora. Naturalmente, tra un caso e l’altro faranno anche tappa all’Hi-Hat Café per gustarsi una tazza fumante della loro bevanda preferita!

Vai a caccia di indizi

Esamina la scena e passa al setaccio le aree sospette per scovare prove che ti aiuteranno a fare chiarezza sul caso in questione.

Interroga i testimoni

Che si tratti di umani o Pokémon, parlare con tutti i testimoni è fondamentale! Tim interroga le persone, mentre il detective Pikachu può parlare con i Pokémon di Ryme City.

Giungi a una conclusione

Usa i tuoi poteri di deduzione, e il tuo pratico taccuino, per analizzare gli indizi e le testimonianze che hai raccolto e risolvere il caso!

Fatti aiutare dai residenti di Ryme City

Nel corso delle indagini potrai anche avvalerti dell’aiuto di una manciata di Pokémon. Usa il detective Pikachu per prendere il controllo di altri personaggi e sfrutta le loro abilità per scovare nuove prove!

Qui sotto il trailer di lancio di Detective Pikachu il ritorno.