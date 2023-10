Fate Samurai Remnant supera le 300 mila unità vendute

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force, insieme ai collaboratori TYPE-MOON e Aniplex Inc hanno annunciato che Fate/Samurai Remnant, il loro ultimo action RPG, ha superato le 300.000 unità in tutto il mondo a una settimana dal lancio. Il nuovo capitolo della serie Fate è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows tramite Steam.

Qui sotto la descrizione del gioco, ma qualora vogliate sapere cosa ne pensiamo noi di GamesVillage del gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione:

Fate/Samurai Remnant continua l’epica Guerra del Santo Graal della serie nel quarto anno dell’Era Keian, nel Giappone del Periodo Edo. Sette coppie di Master e spiriti eroici – noti anche come Servant – si scontreranno nel Rituale della Luna Crescente, e la coppia vincente riceverà un antico artefatto che esaudisce i desideri. Miyamoto Iori, un giovane di Asakusa, si ritrova coinvolto nella battaglia insieme al suo Servant Saber mentre lottano per diventare la coppia vincitrice e ricevere l’oggetto in grado di esaudire i desideri, il “Vessillo della Luna Crescente”.

Dalla sua uscita, Fate/Samurai Remnant è stato acclamato dalla critica, ottenendo un punteggio Metacritic dell’82%*. Questo nuovo gioco di ruolo d’azione epico include una grande quantità di approfondimenti e curiosità sul mondo di Fate, sulla sua storia e sui luoghi unici del franchise. Sia gli amanti di Fate che i neofiti della serie potranno divertirsi con questo gioco!

Fate/Samurai Remnant è ora disponibile in edizione Standard e Digital Deluxe. L’edizione Digital Deluxe contiene il gioco base, un artbook e una colonna sonora digitali, il Season Pass di Fate/Samurai Remnant che include tre set di DLC** e l’oggetto bonus del Season Pass “Hallowed Relic Sword Mountings”.

Per maggiori informazioni su Fate/Samurai Remnant, è possibile visitare il sito ufficiale, Qui sotto l’immagine che celebra il raggiungimento delle 300 mila copie vendute.