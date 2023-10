JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R: svelato Yuya Fungami

Il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno svelato Yuya Fungami, personaggio in arrivo nel Season pass 2 di JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il DLC Season Pass 2 contiene tre nuovi personaggi:

Leone Abbacchio della Parte 5: Golden Wind (uscito il primo settembre)

Yuya Fungami della Parte 4: Diamond is Unbreakable (autunno)

Nuovo personaggio giocabile della Parte 8: JoJolion (inverno inoltrato)

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Qui sotto il trailer.