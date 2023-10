JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R: annunciato un nuovo personaggio

Il publisher Bandai Namco Entertainment e il team di sviluppatori CyberConnect2 hanno annunciato l’arrivo di un nuovo personaggio in JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R. Descritto dal canale YouTube ufficiale come “impulsivo, narcisista e orgoglioso”, sarà Yuya Fungami la new entry del mondo di JoJo, un membro di una gang di biker non identificata. Nel profilo dell’ex antagonista della storia apparso in Part 4 Diamond is Unbreakable, ora alleato, viene riportato un grave incidente in moto avvenuto in una corsa nel tunnel di Twin Pines.

Viene dunque confermata la sua presenza come secondo personaggio DLC giocabile per il Season Pass 2 del gioco, nonché sesto personaggio scaricabile a pagamento in assoluto. Il Season Pass 2 includerà inoltre il già annunciato Leone Abbacchio e un terzo personaggio di identità ancora ignota, presumibilmente da annunciare alla fine dell’inverno: al momento sappiamo solo che è un personaggio apparso in Part 8: JoJolion.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R è un fighting-game basato sul franchise JoJo’s Bizarre Adventure uscito in autunno 2022 ed è disponibile su Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Qui sotto il trailer pubblicato sul canale YouTube di Bandai Namco Entertainment Southest Asia che offre uno sguardo dettagliato sul design e sul gameplay di Yuya Fungami.