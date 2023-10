Microsoft sarebbe pronta a finalizzare l’acquisizione di Activision Blizzard la settimana prossima

Microsoft si aspetta di finalizzare l’acquisizione di Activision Blizzard la prossima settimana.

Secondo una fonte che ha parlato a The Verge, l’azienda che produce Xbox starebbe valutando venerdì 13 ottobre come potenziale data di chiusura dell’operazione da 68,7 miliardi di dollari.

Articoli Consigliati Street Fighter 6 festeggia i 50anni dell’hip hop con la pubblicazione della colonna sonora JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R: svelato Yuya Fungami

L’accordo dipende ancora dalla decisione finale dell’autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA), che rappresenta l’ultimo ostacolo alla chiusura dell’operazione.

Il mese scorso la CMA ha annunciato di aver accettato provvisoriamente di autorizzare l’operazione, dopo averne modificato i termini. Ha quindi aperto una consultazione, il cui termine scade oggi, al termine della quale prenderà una decisione definitiva.

La decisione è attesa per la prossima settimana e si prevede che si pronuncerà a favore di Microsoft, che sarà finalmente libera di completare l’operazione e acquisire Activision Blizzard.

La CMA aveva inizialmente bloccato l’acquisizione in aprile a causa delle preoccupazioni relative al suo impatto sul nascente mercato del cloud gaming.

Microsoft ha tentato di ristrutturare la proposta di acquisizione accettando di vendere i diritti di streaming cloud a Ubisoft, inducendo la CMA ad avviare una nuova indagine sulle fusioni.

Questa mossa è stata apparentemente sufficiente a soddisfare la CMA, che a settembre ha pubblicato una nuova decisione provvisoria in cui affermava di essere soddisfatta dei termini dell’accordo.

“Sebbene la CMA abbia individuato alcune preoccupazioni residue in merito al nuovo accordo, Microsoft ha proposto rimedi che, secondo la CMA, dovrebbero risolvere provvisoriamente tali questioni”, aveva dichiarato all’epoca la CMA.

Per poi aggiungere: “Sebbene l’accordo ristrutturato sia sostanzialmente diverso dalla transazione precedente e risolva in modo sostanziale la maggior parte delle preoccupazioni, la CMA nutre alcune preoccupazioni residue sul fatto che alcune disposizioni della vendita dei diritti di streaming cloud di Activision a Ubisoft potrebbero essere aggirate, risolte o non applicate”.

“Per rispondere a queste preoccupazioni, Microsoft ha offerto rimedi per garantire che i termini della vendita dei diritti di Activision a Ubisoft siano applicabili dalla CMA. La CMA ha concluso provvisoriamente che questa protezione aggiuntiva dovrebbe risolvere queste preoccupazioni residue”.