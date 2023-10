The Last of Us 2 Remastered: indizi dal profilo LinkedIn di uno sviluppatore

La The Last of Us 2 Remastered è stata avvistata sul profilo LinkedIn di uno sviluppatore di Naughty Dog. Lo sviluppatore in questione è il lead outsource artist Mark Pajarillo, che lavora presso lo studio Sony dal gennaio 2021.

Si legge infatti sul suo profilo LinkedIn:

Articoli Consigliati Street Fighter 6 festeggia i 50anni dell’hip hop con la pubblicazione della colonna sonora Microsoft sarebbe pronta a finalizzare l’acquisizione di Activision Blizzard la settimana prossima

“Responsabile della supervisione della produzione di tutte le risorse artistiche ambientali, armi e oggetti di scena interattivi in outsourcing per i due titoli iconici The Last of Us: Part One e The Last of Us 2: Remastered“

Sony non ha ancora annunciato ufficialmente una remaster di The Last of Us Part 2.

Ricordiamo inoltre cha a luglio Gustavo Santaolalla, il compositore della serie, si è lasciato apparentemente sfuggire che una “versione migliorata” del gioco era in fase di sviluppo presso Naughty Dog.

Santaolalla, che ha composto anche la colonna sonora del primo capitolo e dell’adattamento televisivo del franchise per la HBO, ha accennato al fatto che una nuova versione della Parte 2 fosse in lavorazione durante un’intervista con Blender.

Durante la conversazione, uno degli intervistatori ha espresso la sua gioia nel giocare al titolo e nello scoprire che Santaolalla ha un cameo. Nella sezione in questione, il musicista argentino si trova a suonare una canzone con un ronroco.

Secondo il sito web spagnolo Vandal, Santaolalla ha poi rivelato che è in lavorazione una “nuova versione” del gioco in cui i giocatori potranno “far suonare [lui] alcuni brani”, prima di aggiungere che non gli era consentito rivelare altre informazioni.

Vedremo dunque se Naughty Dog ufficializzerà o meno questa remaster, ricordando che negli ultimi giorni si sono invece alternate news non proprio positive riguardanti il multiplayer.

Ovviamente prendete sempre il tutto con le pinze in attesa di un annuncio ufficiale.