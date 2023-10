Ultime novità cinema e serie tv: riepilogo settimanale

La rubrica settimanale del pigro: per avere a portata di mano tutte le ultime novità cinema e serie tv

Diamo il via alla Spooky season a partire da questa settimana, con l’inizio di questo sfavillante ottobre, ricco delle ultime novità sul mondo del cinema e delle serie tv. Mentre i social sono già intasati di video e argomenti a tema, anche i media si riempiono di notizie più o meno legati allo stile spaventoso che caratterizza il fulcro della stagione autunnale 2023.

Romanzo Criminale e Gomorra si possono considerare inerenti al tema? Forse no, ma comunque alcune delle notizie di questa settimana riguardano lo sviluppo dei rispettivi prequel, ideati dalla collaborazioni Sky Studios e Cattleya. Tra le altre novità, qualche piccolo sguardo alla programmazione horror di questo ottobre, con Winnie The Pooh: Sangue e Miele, i nuovi trailer di Shoshana e il trailer internazionale de Il Ragazzo e L’Airone, prodotto dallo Studio Ghibli. Sempre nel mondo dell’animazione continuano i commenti sulla lavorazione di Frozen 3.

Articoli Consigliati Fantafestival 2023, Roma si tinge di fantastico Sony Pictures Core disponible su PS4 e PS5

Romanzo Criminale e Gomorra: ultime novità sui prequel

Romanzo Criminale e Gomorra, due tra le serie tra le più iconiche e rappresentative in Italia che hanno lasciato un segno profondo all’interno della serialità internazionale, targate da Sky Studios con la collaborazione di Cattleya, torneranno sui nostri schermi attraverso due progetti prequel, in cui verranno esaminati i retroscena di queste due storie.

Da una parte, infatti, avremo modo di vedere l’origine alla base della serie di Romanzo Criminale, che si concentrerà sugli anni oscuri che hanno portato alla nascita della Banda della Magliana, negli anni oscuri della Roma degli anni ’70.

L’opera tratta dal bestseller di Roberto Saviano si continuerà a raccontare tramite un prequel, che racconterà il viaggio del boss Pietro Savastano, e la sua progressiva ascesa fino alle redini dell’organizzazione mafiosa più potente di Napoli.

A dare il loro contributo ai progetti sono, per il prequel di Romanzo Criminale, Giancarlo De Cataldo, autore dell’opera omonima edita da Einaudi da cui sono stati tratti soggetto e serie, mentre per quanto riguarda Gomorra sono nuovamente presenti Leonardi Fasoli e Maddalena Ravagli. Insomma, con questi presupposti, si parla sicuramente di un successo assicurato!

Prime Video e Winnie The Pooh: la favola in chiave Horror

Un piccolo commento su questa serie è d’obbligo, soprattutto per inaugurare questo ottobre horror denso di sorprese e novità. Prime Video, infatti, distribuirà in streaming a partire dal 27 ottobre Winnie The Pooh: Sangue e Miele, una favola horror che si ispira, in modo piuttosto disturbante, al cartone animato a sua volta ispirato al romanzo di Alan Alexander Milne.

Il film, uscito all’inizio di quest’anno e del quale è già in atto un sequel, arriverà per l’appunto anche sugli schermi di Prime Video, per risvegliare i nostri più profondi incubi.

Trailer di Shoshana: il nuovo film di Michael Winterbottom

Tratto da una storia vera nella Tel Aviv occupata dagli inglesi degli anni ’30, Shoshana è un racconto di guerra e violenza, dove queste non sono che una linea di separazione tra le persone, costrette a scegliere da che parte stare tra amore e politica.

Al centro della trama due agenti britannici: Thomas Wilkin e Geoffrey Morton, interpretati rispettivamente da Douglas Booth e Harry Melling, i quali si trovano in Palestina per una missione speciale indetta dal governo. Le sfumature violente del film scendono in dettagli romantici, con la relazione tra Thomas e la bella Shoshana, in conflitto se scegliere tra il seguire l’amore, oppure lottare per l’indipendenza del suo popolo.

Animazione: Il Ragazzo e L’Airone e Frozen 3, tra trailer e nuove voci

Direttamente dalla penna di Hayao Miyazaki, Il Ragazzo e L’Airone è l’ultima pellicola animata dello Studio Ghibli, che sarà distribuita nei cinema a partire dal prossimo 8 dicembre.

La trama ci porta nel mondo di Mahito, che tra fiamme e visioni viene ricondotto attraverso un viaggio che lo porterà a contatto con un altro mondo, oltrepassando le porte del velo – in cui svettano le parole della Divina Commedia “facemi la divina potestate” – per condurci di nuovo tra gli spiriti che vivono negli incredibili universi di Miyazaki.

Intanto, sempre sul mondo dell’animazione, proseguono i lavori per Frozen 3: Jennifer Lee, al lavoro sul terzo capitolo della famosa saga Disney, ha annunciato il suo entusiasmo per il film. Jennifer Lee è stata co-regista i due film precedenti, e per il terzo volume darà un contributo solo nella sceneggiatura seguendo il progetto come Chief Creative Officer. Non ci sono particolari novità al momento, ma dato il suo entusiasmo, significa che la pellicola avrà sicuramente un forte impatto. O almeno, lo speriamo.

Siamo entusiasti di condividere con voi tutti i nuovi e appassionanti aggiornamenti nel mondo del cinema dandoci appuntamento alla prossima settimana. Sarà un’occasione speciale per scoprire le ultime novità cinema e serie tv, per condividere la nostra passione per il mondo dell’intrattenimento. Stay tuned!