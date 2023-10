Warm Snow: nuovo story trailer

Microids e Bilibili Games hanno pubblicato un nuovo story trailer in animazione di Warm Snow, roguelite ambientato in un universo dark fantasy orientale, che sarà disponibile in formato digitale su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Windows Store dal 20 ottobre, dopo aver debuttato su Steam lo scorso anno. Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

La nuova versione porterà anche l’italiano tra le lingue supportate.

Articoli Consigliati Funko: è tornato Loki con i Pop e il set Loungefly Call of Duty Modern Warfare 3: oggi saremo in diretta su Twitch con una maratona di 8 ore. Pronti per ottenere una Beta Key?

Queste le caratteristiche dalla pagina Microids:

Nell’anno 27 dell’era Longwu, una strana neve calda si rifiuta di sciogliersi e fa precipitare il mondo nel caos, trasformando le persone in mostri incontrollabili.

Nei panni di “Bi An”, un misterioso guerriero che vaga in questo universo dark fantasy orientale, la tua missione è affrontare le 5 case che proteggevano il mondo liberandole dalla corruzione e infine sconfiggere il Loto bianco.

Adatta il tuo equipaggiamento al tuo modo di combattere e ingaggia battaglie impegnative contro nemici agguerriti per risolvere l’enigma che si cela dietro la neve calda e liberare il mondo dalla peste!

Caratteristiche

Un vasto roguelike

Personalizza il tuo gioco scegliendo armi, poteri ed elementi per adattare il tuo stile di combattimento e trovare il gioco che fa per te!

Una storia con una direzione artistica ispirata ai “dipinti di seta”

Immergiti in una storia ricca di contenuti con una grafica straordinaria ispirata ai dipinti di seta, che aggiunge poesia ed eleganza al mondo del gioco.

Un universo esotico ispirato al folklore cinese

Scopri un mondo fantastico ispirato al folklore cinese, con creature mitiche, paesaggi mozzafiato e un’atmosfera autentica che ti immerge in questa ricca cultura.

Lingue di testo

Godetevi un’esperienza di gioco coinvolgente grazie alle nuove lingue disponibili.

Lancio su console e Windows Store

Il gioco sarà disponibile su console e Windows Store. Godetevi il gioco sulla vostra piattaforma preferita, sia essa una console domestica o un dispositivo portatile come Switch.

Il valore del rigiocare

Rigioca all’infinito fino a quando non scoprirai la verità sul “Warm Snow” e metterai fine a tutto questo.

Contenuto ” Ash of Nightmare ” incluso

Scopri cosa succede a Bi An dopo la storia con questa ulteriore contenuto, che introduce nuove meccaniche, oggetti, abilità, armi e boss.

Qui sotto potete vedere il trailer di Warm Snow