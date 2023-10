Funko: è tornato Loki con i Pop e il set Loungefly

La seconda stagione di Loki è ora disponibile in esclusiva su Disney+: dopo i concitati avvenimenti del finale di stagione, il dio dell’inganno e Mobius dovranno scoprire i segreti della TVA, comandata dal misterioso Colui che Rimane.

Per l’occasione, Funko presenta i Funko Pop! dei protagonisti. Dal Loki catturato dalla TVA a tutte le sue iconiche varianti come Loki Presidente.

Articoli Consigliati Lies of P: annunci di lavoro svelano DLC in lavorazione Warm Snow: nuovo story trailer

Per tutti coloro che invece vogliono sentirsi tutti i giorni come il dio dell’inganno, Loungefly propone il set composto da zaino e portafoglio che richiama fedelmente il costume visto nel Marvel Cinematic Universe. Realizzati in pelle vegana sono perfetti per aggiungere un tocco asgardiano al proprio look.