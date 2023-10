Lies of P: annunci di lavoro svelano DLC in lavorazione

Neowiz, team di sviluppo di Lies of P, sembra stia lavorando ad un DLC per il suo soulslike. Come individuato dall’utente X Okami Games, un annuncio sulla bacheca ufficiale dello studio indica che sta assumendo altro personale per lavorare al DLC. Un report di IGN ha confermato che l’annuncio riguarda un “quest planner” (pianificatore di missioni) per il DLC.

Qui sotto allerta SPOILER

Articoli Consigliati The Wolf Among Us 2: “la maggior parte” del team è stata lasciata andare dopo i licenziamenti in Telltale Games Funko: è tornato Loki con i Pop e il set Loungefly

Ci sono parecchie speculazioni sulla natura del contenuto scaricabile, soprattutto se si tiene conto del fatto che Lies of P rappresenterebbe un’apertura per altre storie da raccontare. Una scena post-credit del gioco indica che potremmo vedere un altro personaggio delle fiabe classiche entrare nel mix.

Nella scena post-credits di Lies of P, Paracelso afferma infatti: “La troverò di sicuro”. Un’altra nostra chiave: Dorothy”. La Dorothy menzionata nelle scene tagliate allude fortemente alla presenza della protagonista del racconto classico Il mago di Oz.

Il soulslike con riferimenti a Pinocchio è stato pubblicato a settembre con un buon successo di critica (anche per il nostro Salvatore Cardone nella recensione). Il gioco è uscito su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Qui sotto potete vedere il tweet di Okami Games, che sottolinea come l’annuncio di lavoro faccia riferimento ad un DLC.