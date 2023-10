The Wolf Among Us 2: “la maggior parte” del team è stata lasciata andare dopo i licenziamenti in Telltale Games

Dopo il reveal di fine 2019 e il primo teaser trailer a febbraio 2022, The Wolf Among Us 2 sarebbe dovuto uscire inizialmente nel 2023, salvo poi essere rimandato ad un vago 2024, per “portare il miglior prodotto possibile senza dover mettere troppo carico sul lavoro”. Oltre a passare da Unreal Engine 4 a 5. Sembra però che la produzione abbia incontrato alcuni problemi significativi.

Telltale Games ha recentemente confermato di aver licenziato alcuni membri del suo staff “a causa delle attuali condizioni di mercato” e, sebbene lo sviluppatore non sia entrato nei dettagli sulla portata dei licenziamenti, secondo un ex-membro del team che è stato uno dei licenziati, sembra che siano stati piuttosto significativi.

In un recente thread su Twitter, il cinematic director Jonah Huang ha infatti dichiarato di essere stato una delle tante persone colpite dai licenziamenti dello studio, al punto che la maggior parte del team che lavorava al progetto potrebbe essere stata lasciata andare. “Telltale ha licenziato la maggior parte di noi all’inizio di settembre”, ha scritto.

Huang ha anche dichiarato di non poter dire nulla sullo stato di The Wolf Among Us 2, avendo firmato un NDA. In un tweet separato, ha aggiunto che il team di sviluppo del gioco era “molto piccolo” all’inizio.

A anche aggiunto che non vuole che Telltale fallisca in nessun modo, spera che il abbia successo, solo che sottolinea il fatto di come spesso nell’industria del gaming finisce con un licenziamento

“E voglio concludere con questa nota: non voglio che Telltale fallisca. Voglio davvero che abbia successo. Telltale mi ha fatto un buon accordo questa volta, ma comunque è finita nello stesso modo in cui finisce la maggior parte dei lavori nel settore dei videogiochi: un licenziamento, non un pensionamento. Chiedo ai miei colleghi sviluppatori di videogiochi di lottare per migliorare.”

La conferma ufficiale dei licenziamenti da parte di Telltale è arrivata dopo i tweet di Huang: lo studio ha dichiarato che The Wolf Among Us 2 è ancora in produzione, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Qui sotto i tweet di Huang.

This is a sore subject, but I feel it necessary to add to the gaming layoff news: Telltale laid most of us off early September. Status of TWAU2, I can't say (NDA). Now, I focus on what matters to me—my own game, and the following words: Games industry, we must UNIONIZE. 1/5 — jjonahjonahson (@jjonahjonahson) October 5, 2023

Additional non-contract breaking details: I originally re-joined Telltale because I've always wanted to work on TWAU2 (as a fan of the original). Our team was very small and I was genuinely excited for the game. Telltale has yet to publicize any of what has happened. — jjonahjonahson (@jjonahjonahson) October 5, 2023