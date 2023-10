Dave The Diver: un nuovo aggiornamento ad ottobre

Il nuovo aggiornamento di Dave the Diver in arrivo a ottobre (non ancora specificata una data precisa), porterà una serie cambiamenti nel gameplay, come la presenza di nuove creature da combattere e persino un nuovo cliente VIP per il ristorante di sushi. Previsto per il rilascio alla fine di questo mese, l’aggiornamento porterà una serie di nuovi contenuti al simulatore di immersione subacquea e gestionale indie Dave the Diver, tra cui una nuova zona e nuove specie.

Secondo lo sviluppatore Mintrocket, l’aggiornamento porterà con sé nuove creature night-exclusive per essere catturate dal protagonista Dave. L’aggiornamento porterà anche aggiunte ai sistemi agricoli del simulatore, inclusa la possibilità di avere l’aiuto di altri personaggi.

Sarà anche la zona del ghiacciaio ad ottenere ulteriori nuovi contenuti, consentendo ai giocatori di esplorare la zona che in precedenza veniva osservata solo nelle missioni della storia. Il giocatore che raccoglie tutte le carte Marinca e catturando quindi svariate creature, verrà messo alla prova da un “nuovo, potente boss”.

Dave the Diver è stato originariamente pubblicato come titolo di accesso anticipato l’anno scorso. All’inizio di quest’anno, il gioco ha ottenuto la sua versione completa su Steam. Qui sotto l’intervista completa degli sviluppatori che parlano più nel dettaglio delle caratteristiche del nuovo aggiornamento, aspettando l’annuncio della data ufficiale in cui sarà disponibile.

Rimanete sintonizzati sul nostro sito per ulteriori aggiornamenti sui contenuti di Mintrocket.