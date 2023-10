Lords of the Fallen: nuove informazioni sull’implementazione delle funzioni per Dual Sense

I fan di soulslike hanno recentemente assistito a un’eccellente nuova uscita in Lies of P, e anche un altro gioco che sembrava molto promettente è all’orizzonte. Lords of the Fallen tra pochi giorni e, lo sviluppatore Hexworks ha condiviso nuovi dettagli sulla sua versione per PS5 in un nuovo aggiornamento pubblicato sul PlayStation Blog, in particolare come il gioco implementerà il Dual Sense e le caratteristiche uniche del controller.

Con i grilletti adattivi, Hexworks offre diversi livelli di resistenza ad ogni pressione a seconda dell’arma. Nel frattempo, grazie al feedback tattile del Dual Sense, Hexworks afferma che i giocatori “sentiranno ogni attacco leggero e pesante”, mentre potete anche aspettarvi diverse sensazioni di vibrazione nella transizione tra i regni di Axiom e Umbral, la lampada Umbral che rileva gli hotspot nelle tue vicinanze, boss battaglie e altro ancora. Infine, Lords of the Fallen utilizzerà anche gli altoparlanti del controller. Secondo Hexworks, “ogni passo” che farai verrà sentito attraverso il controller, così come le reazioni dei nemici quando vengono colpiti e i suoni emessi dalla suddetta lampada ombrosa. Hexworks ha precedentemente confermato che su PS5, Lords of the Fallen girerà a 1080p/60 FPS o 4K/30 FPS. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Dopo un’era di tirannia crudele, il dio demone, Adyr, fu finalmente sconfitto. Ma gli dei… non cadono per sempre. Ora, eoni dopo, la resurrezione di Adyr si avvicina. Nei panni di uno dei leggendari Dark Crusaders, viaggiate attraverso i regni dei vivi e dei morti in questa vasta esperienza di gioco di ruolo, con colossali battaglie contro i boss, combattimenti veloci e impegnativi, incontri emozionanti con i personaggi e una narrazione profonda e coinvolgente. La vostra leggenda sarà di luce… o di oscurità?

Lords of the Fallen verrà lanciato il 13 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC.