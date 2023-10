Nintendo Switch 2 sarà disponibile con 2 modelli di console, eventuale data di lancio, rumor

Leak e rumor sulla console di nuova generazione di Nintendo sono state abbondanti nelle ultime settimane, e sembra che ora siano emersi ulteriori potenziali dettagli sulla console, per gentile concessione del leaker SoldierDelta, che in precedenza ha fatto trapelare dettagli sul prossimo gioco di ruolo d’azione open world di Team Ninja, Rise of the Ronin tramite il server Discord del collega leaker The Snitch. Ricordiamo che per Nintendo Switch 2, sono state presentate demo tecnologiche a porte chiuse agli sviluppatori in agosto, durante la gamescom 2023, in seguito alle quali è stato riferito che grazie all’uso di DLSS la console sarà in grado di riprodurre giochi a 4K/60 FPS con supporto per ray tracing. Inoltre, sono previsti molti titoli multipiattaforma per la nuova console Nintendo e si pensa anche che Monster Hunter 6 farà il debutto su Nintendo Switch 2.

Secondo SoldierDelta, tramite Reddit e Wccftech, Nintendo Switch 2 verrà lanciato con due modelli disponibili come opzione.Una sarà un’edizione standard, che sarà venduta al dettaglio a 449 dollari, mentre l’altra sarà un modello completamente digitale e sarà venduta al dettaglio a un prezzo inferiore di 399 dollari. Il leaker afferma inoltre che Nintendo sta attualmente puntando a una data di rilascio fissata al 24 settembre del prossimo anno, il che si allineerebbe con i precedenti rapporti secondo cui la console prevedeva un lancio nella seconda metà del 2024. Detto questo, il leaker afferma anche che Nintendo ha anche un lancio previsto per il 3 novembre come backup, nel caso in cui il lancio di settembre non andasse come previsto. Naturalmente, come nel caso di qualsiasi fuga di notizie di tale natura (specialmente quella relativa a Nintendo), per ora è meglio prenderla con le pinze. Tuttavia, se Nintendo si sta davvero preparando a lanciare il successore di Switch entro i prossimi 12 mesi circa, presumibilmente non passerà molto tempo prima che i dettagli ufficiali inizino ad emergere.

