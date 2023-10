SPYxANYA Operation Memories: il primo trailer di gioco si basa sul game system

L’editore Bandai Namco e lo sviluppatore Groove Box Japan hanno rilasciato il primo trailer ufficiale del gioco d’avventura SPYxANYA: Operation Memories. Nel titolo, i giocatori prenderanno il controllo di Anya Forger, un’orfana con abilità telepatiche che è stata adottata da Loid Forger. Trovate qui sotto il trailer del sistema di gioco. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Anya Forger ha un nuovo compito da scuola: creare un diario fotografico! Raccogliamo ricordi andando a scuola nei giorni feriali e andando in tutti i tipi di posti emozionanti come la spiaggia o un museo d’arte nei giorni liberi, alla ricerca di soggetti da fotografare. Scatta foto memorabili per completare il suo diario vivendo la vita quotidiana nei panni di Anya. Anya riuscirà a completare il suo diario fotografico?

Caratteristiche

Guarda SPY x FAMILY attraverso gli occhi di Anya : con il compito assegnato dall’Eden College di tenere un foto-diario, i giocatori devono scattare memorabili foto di Anya, per completare il suo diario attraverso uscite che includono parchi, spiagge, aree per cani, acquari e musei.

Scatta foto quando Anya trova qualcosa di interessante: trova qualcosa che catturi l'attenzione di Anya per scattare foto di lei, della sua famiglia e degli amici. Le buone foto saranno salvate come memorie di Anya.

Tanto divertimento e mini-giochi: una varietà di oltre 15 mini-giochi sono disponibili per i giocatori. Divertiti con giochi basati sulle scene tipiche dell'anime: dal bowling agli allenamenti con Yor, per guadagnare punti e sbloccare costumi e oggetti.

Crea il tuo stile: personalizza i Forger con costumi sbloccabili e altri oggetti per creare il tuo stile e aumentare ancora di più il divertimento nel gioco. Usa anche la modalità foto per creare il ritratto perfetto della famiglia Forger.

SPYxANYA Operation Memories arriverà nel 2024 per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.