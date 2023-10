Flashback 2: ecco il nuovo story trailer

Il publisher Microids, lo studio Microids Lyon/Paris e Paul Cuisset sono felici di svelare il nuovo story trailer di Flashback 2, un’affascinante avventura che segna il ritorno del franchise Flashback. Ricordiamo che, per il titolo, è stato presentato un nuovo gameplay durante la gamescom 2023 di agosto. In un futuro distopico, il protagonista del gioco, Conrad B. Hart, deve affrontare i temibili Morph che mirano a schiavizzare tutta la vita del sistema solare. Per impedire che portino a termine il loro diabolico piano, i giocatori dovranno mettere in campo tutte le loro abilità in un frenetico sparatutto platform, che offre una fluidità e una precisione impressionanti. Di seguito una panoramica del gioco:

Nel 22° secolo, gli United Worlds si estendono in tutto il Sistema Solare, ma questa tranquillità è minacciata dall’invasione dei Morph guidata dal temibile Generale Lazarus. Alla ricerca del suo amico Ian, Conrad B. Hart si tuffa ancora una volta in un’avventura mozzafiato ricca di colpi di scena e rivelazioni con l’aiuto dei suoi pochi alleati, tra cui A.I.S.H.A., la sua iconica arma dotata di intelligenza artificiale.

Caratteristiche

Immergiti in un vibrante universo sci-fi/cyberpunk ed esplora varie ambientazioni (New Tokyo, New Washington, la Giungla…).

ed esplora varie ambientazioni (New Tokyo, New Washington, la Giungla…). Usa A.I.S.H.A. , un’arma adattiva letale potenziata con una IA da combattimento.

, un’arma adattiva letale potenziata con una IA da combattimento. Uno sparatutto platform avvincente, fluido e intricato .

. Un ambiente 3D per un’ immersione ancora più profonda .

. Progettato e sviluppato dal creatore dell’originale, Paul Cuisset.

Flashback 2 uscirà il 16 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e in versione digitale su PC. Le versioni retail per PlayStation 4 e Nintendo Switch saranno disponibili il 30 Novembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.