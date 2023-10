Layers of Fear: Bloober Team rivela nuove informazioni sui contenuti del gioco

Bloober Team ha pubblicato Layers of Fear (trovate qui la nostra Recensione) all’inizio di quest’anno, fungendo da remake di Layers of Fear 1 e 2, insieme al DLC Inheritance legandolo con un nuovo protagonista. Presentava anche un nuovo DLC, incentrato sulla moglie del Pittore, che potrebbe essere oggetto di più contenuti di Layers of Fear. Lo sviluppatore ha recentemente twittato l’immagine di una ragazza che suona il piano e ha affermato:

Abbiamo preparato qualcosa di speciale per te ed è ora di rivelare il primo “strato” del nostro segreto. Presto seguiranno altre notizie… A meno che tu non possa indovinare cosa sta succedendo.

La parte “strato” indica apparentemente una relazione con Layers of Fear . Tuttavia, la moglie del pittore è esplicitamente conosciuta come la pianista nel remake del 2023. Un tempo era una giovane musicista promettente, ma l’incendio di un grande magazzino l’ha sfigurata, lasciandola incapace di suonare i suoi strumenti. Non si sa se la ragazza nella foto sia la pianista, forse in età più giovane. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Esplora un maniero dell’epoca vittoriana pieno zeppo di opere d’arte nei panni del pittore, la cui sanità mentale si sgretola e sbiadisce come vernice vecchia su un dipinto. Setaccia una casa il cui aspetto cambia continuamente e vai alla ricerca degli strumenti necessari per completare il tuo più grande capolavoro, il tutto mentre provi a sfuggire al tuo passato. Dalla prospettiva della figlia del pittore, cerchi risposte alle tue domande: quali segreti nasconde la tenuta? Riuscirai mai a comprendere davvero la follia che affliggeva tuo padre? E riuscirai a perdonarlo? La casa potrebbe essere la chiave per fugare ogni tuo dubbio… ma solo se sarai in grado di ripercorrere il tuo passato.

Layers of Fear è disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.