Forza Motorsport presenta dei problemi con la modalità Carriera

Anche se il lancio globale di Forza Motorsport è il 10 di ottobre (trovate qui la nostra Recensione), il titolo di simulazione di corse è disponibile in accesso anticipato ormai da alcuni giorni e, come ci si aspetterebbe da qualsiasi gioco (soprattutto all’inizio della sua vita), nonostante sia un prodotto tecnicamente impressionante, non è del tutto privo di difetti.

Un particolare problema tecnico è stato segnalato da parecchi giocatori. Gli utenti sui forum ufficiali di Forza e su Reddit hanno segnalato casi di blocco del gioco quando tentavano di applicare aggiornamenti alle auto in modalità Carriera (soprannominata modalità Costruttore nel gioco), dopodiché il gioco richiede un riavvio, che provoca progressi dal giusto -la gara completata viene persa. Sembra che i giocatori stiano segnalando questo problema su tutte le piattaforme. Turn 10 Studios deve ancora comunicare ufficialmente in merito al problema, anche se presumibilmente (o si spera) lo sviluppatore cercherà di risolverlo con un prossimo aggiornamento. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Guidate più di 500 auto del mondo reale, incluse auto da corsa moderne e oltre 100 vetture mai viste prima in Forza Motorsport. Rendete importante ogni giro in 20 ambienti con i luoghi più amati dai fan e molti tracciati da padroneggiare, ognuno caratterizzato da punteggio in pista in tempo reale e momenti della giornata dinamici con meteo e condizioni di guida uniche, per garantirvi che ogni giro sia eccezionale per aspetto e giocabilità. Sperimentate una simulazione all’avanguardia con degli straordinari effetti visivi fotorealistici che offrono ray-tracing in tempo reale, nuovi sistemi di accumulo dei danni e sporcizia e una fisica drasticamente migliorata con un potente sistema di guida assistita e una fedeltà degli pneumatici incrementata di 48 volte.

Forza Motorsport è disponibile su Xbox Series X/S e PC in accesso anticipato e verrà lanciato in tutto il mondo il 10 ottobre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.