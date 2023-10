ThrustMaster presenta SimTask FarmStick, il controller per macchine agricole

In concomitanza con la Poznań Game Arena 2023, l’azienda Thrustmaster è entusiasta di svelare il suo nuovo joystick multifunzionale progettato per la simulazione “Agricoltura”: SimTask FarmStick. SimTask è la nuova gamma di prodotti Thrustmaster progettata per simulare il controllo di macchinari agricoli e pesanti. Ora è incredibilmente facile mettere insieme una configurazione completa perfetta per controllare attrezzature pesanti e lavorare la terra, combinando SimTask FarmStick con SimTask Steering Kit, oltre a un volante Thrustmaster T128 o T248. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui.

SimTask FarmStick è il primo joystick progettato per il controllo di macchinari agricoli e pesanti, sviluppato sulla base del know-how di Thrustmaster nella simulazione di volo. Con i suoi 3 assi direzionali e i sensori magnetici HEART (HallEffect AccuRate Technology), puoi controllare con precisione carrelli elevatori, gru e tutti gli altri tipi di macchine agricole ed edili. I suoi 33 pulsanti di azione e controlli situati sull’interfaccia di controllo e sulla base sono riconosciuti direttamente tramite Plug & Play in Farming Simulator 22, consentendo ai giocatori di padroneggiare tutti i macchinari del gioco a portata di mano e di accedere a una moltitudine di azioni diverse all’interno. portata del pollice. Il design dello stick è stato direttamente ispirato agli interni dei moderni trattori e delle attrezzature agricole di fascia alta, per una maggiore immersione e realismo. La sua forma ambidestra consente anche l’utilizzo di due unità FarmStick contemporaneamente, per compiti specifici, come l’utilizzo di attrezzature forestali. Con 7 pulsanti, 2 interruttori a bilanciere, 1 mini-stick e 1 rotella, lo stick è un dispositivo multifunzionale che ti consente di controllare tutti i tipi di macchinari a portata di mano. Il grilletto ti consente di alternare tra le modalità “Guida” e “Lavoro” per accedere a 6 azioni aggiuntive.

SimTask FarmStick è disponibile dal 14 novembre 2023 al prezzo al dettaglio suggerito di £ 79,99 / $ 99,99 / € 89,99. I pre-ordini sono disponibili dal 19 ottobre.