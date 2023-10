George A. Romero’s Redsident Evil: pubblicato il trailer

Oggi è stato pubblicato il trailer ufficiale di George A. Romero’s Resident Evil – A Documentary, documentario diretto da Brandon Salisbury in uscita nel 2024 in cui si proverà a far luce sui motivi per cui il film non vide mai la luce.

Alla fine degli anni ’90 infatti George Romero, considerato il maestro degli zombie movie e più in generale uno dei più famosi registi di tutto il genere horror, avrebbe dovuto girare l’adattamento cinematografico del primo capitolo della famosa saga videoludica Resident Evil. Qualcosa però andò storto: Romero scrisse la sceneggiatura (ancora disponibile per chi volesse leggerla), ma non venne approvata da Capcom. Queste le sue parole all’epoca dell’accaduto:

Io non credo che volessero mantenere lo spirito del videogioco, ma volevano renderlo più simile a un film di guerra; qualcosa di più pesante di come lo avevo immaginato io. Per questo penso che la mia sceneggiatura non gli sia piaciuta.

Un vero peccato, visto che leggendo la sceneggiatura ci si rende conto che il film sarebbe stato molto più fedele alla controparte videoludica rispetto all’adattamento girato da Paul W. S. Anderson nel 2002, con protagonista Milla Jovovich.

Il documentario sarà composto da filmati d’archivio, interviste esclusive ai protagonisti della vicenda, clip del primo videogioco, ed estratti di film di Romero, con cui si cerca di mostrare come sarebbe potuto essere quel film che non ha mai visto la luce.

Ricordiamo ai lettori che abbiamo recensito qui Resident Evil 4: Separate Ways.