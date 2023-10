Last Train Home: annunciata la data d’uscita

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Ashborne Games hanno annunciato la data d’uscita di Last Train Home. Lo strategico sarà disponibile su PC dal 28 novembre. Per l’occasione è stato fatto uscire uno nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Nel gioco bisogna comandare una legione di soldati che cercano di tornare a casa nel caos della guerra civile.

Questa la descrizione che accompagna il video, dalla pagina Steam:

Siberia: spietata, inesorabile, un regno di morte. Nessun inverno cecoslovacco, per quanto brutale, può competere con questo gelido purgatorio. Eppure, questo percorso pericoloso è l’unica speranza dei legionari cecoslovacchi, un’odissea disperata verso il lontano porto di Vladivostok, la loro ultima possibilità di salvezza.

Nel loro viaggio incessante, affrontano non solo il freddo insensibile, ma anche l’inesorabile Armata Rossa, ombra di sventura decisa ad annientarli. La fame è diventata una compagna fedele e il treno, un contenitore di speranze in via di esaurimento, è sul punto di esaurirsi: il carburante che spinge la bestia d’acciaio e preserva il fragile calore dei loro parenti legionari.

Il destino di queste anime valorose è determinato dalle vostre decisioni.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data di Last Train Home, a questo link invece il precedente filmato pubblicato.