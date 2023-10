PlayStation Plus Catalogo Giochi: leak di alcuni titoli di ottobre 2023

Sono stati leakati alcuni dei titoli che verranno aggiunti al PlayStation Plus Catalogo Giochi, il servizio per gli abbonati extra e premium, ad ottobre 2023.

Il leak arriva dal noto e affidabile billbil-kun di Deal Labs, le aggiunte di settembre includono

Articoli Consigliati Dredge ha venduto oltre un milione di copie, andando ben oltre le aspettative degli sviluppatori Last Train Home: annunciata la data d’uscita

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Far: Changing Tides

Gungrave GORE

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Secondo il leaker, a settembre verranno aggiunti altri giochi, oltre a quelli classici disponibili per gli abbonati Premium. L’annuncio ufficiale di questo mese dovrebbe avvenire nel corso della settimana, precisamente l’11 ottobre.

Il catalogo dei giochi PlayStation Plus e i titoli Classici di settembre (alcuni dei quali già leakati dallo stesso Billbil-kun) includevano Nier Replicant, Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier’s Civilization VI, Sniper Ghost Warrior Contract 2 e Unpacking. Ricordiamo che PlayStation Plus Premium offre anche una selezione di giochi per PS1, PS2 e PSP da scaricare e giochi per PS3 in streaming su cloud: le aggiunte di settembre al catalogo dei classici sono state tre giochi per della serie Star Ocean e Dragon’s Crown Pro.

Per quanto riguarda invece l’abbonamento base, questo mese sono arrivati The Callisto Protocol, Farming Simulator 2022 e Weird West.

In attesa dell’eventuale conferma ufficiale dei titoli in arrivo, qui sotto potete vedere il tweet di billbil-kun sul leak.