Frankenstein: Christoph Waltz nel film Netflix di Guillermo Del Toro

Dopo Andrew Garfield, Oscar Isaac e Mia Goth, anche l’attore Premio Oscar Christoph Waltz si unisce al cast della nuova trasposizione live-action di Frankenstein, il celebre romanzo di Mary Shelley. Il progetto Netflix prende sempre più forma a partire da un altro premio oscar, Guillermo del Toro, che ricopre sia il ruolo di regista che di sceneggiatore. Ed è proprio lui a commentare questa opportunità:

Ora mi sento abbastanza pazzo e coraggioso per affrontare qualcosa del genere, e lo faremo! Sono insieme ad Oscar Isaac, Andrew Garfield, Christoph Waltz, Mia Goth e ci stiamo lavorando. Iniziamo a girare Febbraio ed è un film che voglio fare da 50 anni, fin da quando ho visto il primo Frankenstein. Ho avuto una rivelazione, ed è fondamentalmente un film che ha richiesto molta crescita personale e molti strumenti che non possedevo fino a dieci anni fa.

Dalle sue parole si percepisce quanto il regista messicano ritenga importante per sé e per il pubblico questo film, come già lo era stato Pinocchio, prodotto sempre da Netflix e che gli è valso il Premio Oscar come miglior film d’animazione del 2023.

In attesa di ulteriori notizie, come la data di uscita o la pubblicazione dei primi trailer si può fantasticare su quali saranno i personaggi interpretati da questi attori, e le ipotesi più gettonate sono su Christoph Waltz nei panni del dottor Frankenstein e Oscar Isac in quelli del mostro, ma non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale a riguardo.